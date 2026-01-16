Viajan juarenses a fase estatal de levantamiento de pesas

Publicidad - LB2 -

Delegación de 15 atletas competirá en Chihuahua en busca de su pase a la etapa regional de la Olimpiada Estatal

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Un grupo de 15 atletas y tres entrenadores de Ciudad Juárez viajó este viernes a la capital del estado para participar en la fase estatal de la Olimpiada de Levantamiento de Pesas, con el objetivo de obtener su clasificación a la etapa regional.

La competencia estatal se desarrollará los días 17 y 18 de enero en el anexo del gimnasio Rodrigo M. Quevedo, donde se reunirán representantes de distintos municipios de Chihuahua en una de las disciplinas con mayor tradición competitiva para la frontera.

El entrenador de la delegación juarense, Carlos Iván Flores, informó que las expectativas son favorables, ya que el equipo mantiene un proceso de preparación constante desde el mes de agosto, lo que les permite llegar en buenas condiciones físicas y técnicas a esta etapa.

“Todos los años hemos sacado medalla hasta los nacionales, desde hace 15 años y este no va a ser la excepción; traemos chavos nuevos, más gente, así que yo espero que de los 15 califiquen seis o siete”.

De acuerdo con el cuerpo técnico, los atletas que logren avanzar en esta fase estatal buscarán su pase a la etapa regional, programada para el mes de marzo en Hermosillo, Sonora, donde enfrentarán a competidores de Sinaloa, Sonora y Baja California Norte y Sur.

La delegación juarense competirá en categorías que van de los 13 a los 23 años, en diversas divisiones de peso, tanto en la rama femenil como en la varonil, lo que amplía las posibilidades de clasificación para el representativo fronterizo.

La participación de Ciudad Juárez en esta fase estatal refleja la continuidad del trabajo deportivo en la disciplina de levantamiento de pesas, que históricamente ha aportado medallistas y clasificados a instancias nacionales, consolidando a la ciudad como uno de los principales semilleros del estado en esta especialidad.

