Supervisa IMDEJ instalaciones para el Sport Fest 2026

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Más de 20 espacios deportivos albergarán competencias estatales, nacionales e internacionales durante septiembre.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El director del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez (IMDEJ), Juan Escalante, realizó un recorrido de supervisión por diversas instalaciones deportivas que serán sede del Sport Fest 2026, considerado uno de los eventos deportivos más importantes del año en la ciudad.

La gira de trabajo incluyó visitas a la alberca semiolímpica “Lolita Gómez”, la alberca Urbano Zea Raynal y el Parque La Montada, espacios que forman parte de la infraestructura preparada para recibir a miles de participantes provenientes de Chihuahua y del sur de Estados Unidos.

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Escalante señaló que el objetivo es verificar las condiciones de los inmuebles y coordinar los preparativos necesarios para el desarrollo de las competencias programadas durante el mes de septiembre.

“La intención es prepararnos para el evento deportivo más importante de este año, que es el Sport Fest, al que acudirán deportistas de todo el estado de Chihuahua y sur de Estados Unidos dentro de las más de 30 disciplinas que competirán en torneos muy interesantes.”

El funcionario informó que se dispone de más de 20 instalaciones deportivas, entre gimnasios, albercas, parques y un lienzo charro, donde se llevarán a cabo torneos de carácter municipal, estatal y nacional.

El programa contempla disciplinas de combate y artes marciales como lucha libre, artes marciales mixtas, boxeo profesional y amateur, karate, taekwondo, judo, kick boxing, muay thai, lima lama, saolama y wu-shu, entre otras.

Asimismo, se desarrollarán competencias de deportes de conjunto e individuales, incluyendo basquetbol, béisbol, fútbol, voleibol, polo acuático, handbol, atletismo, tiro con arco, ciclismo, ajedrez, boliche, esgrima, halterofilia y físicoconstructivismo.

El Sport Fest también incorporará deportes urbanos y de exhibición, además de categorías de Deporte Adaptado y Especial, así como los Juegos de los Pueblos Originarios, que forman parte de la estrategia para promover la inclusión y la participación de diversos sectores de la población.

Entre las actividades más esperadas figura la tradicional Carrera de la Amistad, considerada uno de los eventos emblemáticos del festival y que reúne cada año a más de 10 mil corredores en las calles de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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