Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
    Publicidad - LB1B -
    enero 5, 2026 | 17:18
    InicioDeportes

    Se coloca Diana Fernández a un paso del campeonato mundial absoluto de boxeo

    Deportes

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    La juarense es segunda en el ranking mundial del CMB tras conquistar el título Silver de peso mosca.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La boxeadora juarense Diana “La Bonita” Fernández se encuentra a un paso de disputar el campeonato mundial absoluto de peso mosca, luego de ubicarse en el segundo lugar del ranking del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), tras una destacada racha deportiva durante el último año.

    Fernández logró este posicionamiento después de conquistar el título mundial Silver WBC y de ser reconocida como Peleadora del Año 2025 por los Premios Latin KO Promotions, resultados que la consolidaron como una de las principales contendientes de su división a nivel internacional.

    - Publicidad - HP1

    En la clasificación del CMB, la juarense se ubica solo por detrás de la campeona unificada Gabriela Fundora, y por encima de boxeadoras de alto nivel como la excampeona mundial argentina Gabriela Alaniz, la invicta Florencia López y la mexicana Marilyn Badillo.

    A sus 31 años, Diana Laura Fernández cuenta con una sólida trayectoria profesional de 41 combates, con 36 victorias, cinco nocauts, cuatro derrotas y un empate, además de una racha activa de 13 triunfos consecutivos, desde su derrota por decisión dividida ante Lourdes “La Pequeña Lulú” Juárez en julio de 2021, combate celebrado en el Gimnasio Municipal Josué Neri Santos por el título mundial supermosca del CMB.

    El ascenso de la boxeadora fronteriza se consolidó al derrotar por decisión unánime a Nayeli “La Bikina” Rodríguez, originaria de El Paso, Texas, con lo que obtuvo el Campeonato Mundial Plata, resultado que la colocó de lleno en la élite del boxeo femenil.

    Este triunfo la dejó posicionada como retadora natural al título mundial absoluto, el cual pertenece actualmente a la estadounidense Gabriela Fundora, campeona de las 112 libras y poseedora de los cinturones del CMB, la OMB y la FIB, con apenas 23 años de edad.

    De mantenerse su buen paso, Diana Fernández podría convertirse en la próxima juarense en disputar un campeonato mundial absoluto, reafirmando el protagonismo de Ciudad Juárez en el boxeo femenil internacional.

    Galería

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN INVESTIGA

    ADN Investiga

    La frontera que se respira: Cuando el aire enferma y la política se enreda (parte 2)

    Con más de 110 mil infecciones respiratorias en lo que va del año, especialistas...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Estado

    STPS brinda asesoría sobre el pago de aguinaldo

    Esta prestación laboral deberá realizarse antes del próximo 20 de diciembre; ante cualquier duda...
    Juárez / El Paso

    Exhorta Pérez Cuéllar a empresarios a seguir trabajando por Ciudad Juárez

    El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, asistió como invitado especial al Festejo Navideño del...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.