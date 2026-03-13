Representarán “Los Zorros” a Ciudad Juárez en campeonato nacional para deportistas con discapacidad

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El equipo competirá del 20 al 23 de marzo en Piedras Negras, Coahuila.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Integrantes del equipo Los Zorros de baloncesto especial representarán a Ciudad Juárez y al estado de Chihuahua en el Primer Campeonato Nacional para Deportistas con Discapacidad Intelectual, Síndrome de Down, Autismo y Parálisis Cerebral, que se realizará del 20 al 23 de marzo en Piedras Negras, Coahuila.

El conjunto estatal está integrado en su mayoría por deportistas juarenses, quienes conforman aproximadamente el 90 por ciento del equipo que participará en la competencia nacional.

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En la categoría especial competirá el equipo Los Zorros, que entrena en el Gimnasio Adaptado “Lic. Benito Juárez”, espacio dedicado a promover el deporte inclusivo en la ciudad.

Los atletas que participarán en la disciplina de baloncesto son Alfonso Medina, José Fuentes, Leo Loya y David Ángel.

En la categoría femenil de Síndrome de Down participarán Hope Nava, Madeleine Pérez, Alejandra Loera y Nayeli Luna, mientras que en la rama varonil de la misma categoría competirán Iván Cruz, Víctor Alba, Sergio Flores y Lee Osborne.

Asimismo, en la categoría de discapacidad intelectual varonil competirán Víctor Alejandro Rodríguez Ramírez y Edgar Iván Cárdenas Barraza, quien también se desempeña como entrenador del equipo.

Previo a su participación en el torneo nacional, los jugadores de baloncesto fueron reconocidos durante el encuentro entre Indios de Juárez y Soles de Ojinaga, celebrado en el gimnasio del Colegio de Bachilleres, donde recibieron la playera oficial del equipo de la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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