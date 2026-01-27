Reportan listo el Selectivo Juvenil Estatal de Rodeo Conade 2026

Publicidad - LB2 -

El proceso definirá a los representantes de Chihuahua rumbo a la Olimpiada Nacional Juvenil en San Luis Potosí.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Asociación Nacional de Caballos Barrileros Región Juárez (NBHA), en coordinación con la Región Juárez de la Asociación Estatal de Rodeo de Chihuahua y la Federación Mexicana de Rodeo, informó que todo se encuentra listo para el arranque del Selectivo Juvenil Estatal de Rodeo Conade 2026, certamen clave para definir a los representantes de la entidad en la fase nacional.

El selectivo estatal iniciará actividades en la Arena de Rodeo de la Unión Ganadera Regional, en la ciudad de Chihuahua, marcando el comienzo del proceso competitivo rumbo a la Olimpiada Nacional Juvenil, que en esta edición tendrá como sede San Luis Potosí.

La segunda etapa del selectivo se realizará en Ciudad Juárez el próximo 21 de febrero, mientras que la fase final está programada para el mes de marzo en Cuauhtémoc, con lo que se completará el calendario estatal de evaluación para las y los atletas juveniles.

La importancia de este arranque radica en que los jinetes y amazonas comenzarán a sumar puntos desde este fin de semana, los cuales serán determinantes para asegurar su clasificación a la etapa nacional y representar a Chihuahua en una de las competencias juveniles más relevantes del país.

La delegación de Ciudad Juárez estará encabezada por la campeona nacional Zoé Villa, junto con Gaby Villa, Zoé Martínez, Danna Sofía López, Sofía Cota y Jimena Carrera, quienes participarán en disciplinas como carrera de barriles, carrera entre polos y amarre de chiva.

De manera paralela, la NBHA también se prepara para su primer evento del año, correspondiente al cierre deportivo de la temporada 2025, con la etapa seis, que servirá para definir a los campeones y cerrar el ciclo previo al nacional de la especialidad.

Este evento se llevará a cabo en el Estado de México del 12 al 15 de marzo, dentro de la categoría abierta, y se espera que el arranque del Selectivo Estatal Juvenil reúna a más de 200 atletas en las distintas disciplinas del rodeo juvenil.

