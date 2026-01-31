Refuerza Bravos su mediocampo con la llegada de Monchu procedente del futbol griego

Publicidad - LB2 -

El español Ramón Rodríguez Jiménez arriba a FC Juárez a préstamo con opción a compra.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El club FC Juárez concretó la incorporación del mediocampista español Ramón Rodríguez Jiménez, “Monchu”, quien llega al conjunto fronterizo a préstamo con opción a compra, procedente del Aris Salónica FC de la Superliga de Grecia.

El futbolista, de 26 años de edad, se desempeña como mediocentro mixto y contención, y cuenta con formación en la cantera del FC Barcelona, donde desarrolló una parte importante de su carrera profesional. Su arribo a Ciudad Juárez se dio este fin de semana, como parte de los ajustes del equipo de cara a los siguientes compromisos del torneo.

Durante su etapa en el futbol griego, Monchu participó en 25 partidos oficiales, en los que registró dos goles y una asistencia, acumulando cerca de mil 500 minutos de juego, luego de integrarse al Aris Salónica en agosto de 2024, procedente del Real Valladolid.

El mediocampista español tuvo paso por el Barcelona B, con el que disputó 66 encuentros, además de sumar participación con el primer equipo blaugrana, lo que lo consolidó como un jugador formado en el alto nivel competitivo. Posteriormente militó en clubes como Girona, Granada y Real Valladolid, dentro del futbol español.

La llegada de Monchu representa su primera experiencia en el futbol mexicano, y se perfila como un refuerzo clave para fortalecer el mediocampo de Bravos, aportando experiencia internacional y recorrido en ligas europeas al proyecto deportivo del club juarense.

