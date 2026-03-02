Reconocen a Galo Marmolejo como Mr. México Absoluto 2025

Publicidad - LB2 -

Federación Mexicana de Fisicoconstructivismo lo distingue como mejor atleta del año en fisicoculturismo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El atleta fronterizo Galo Marmolejo fue reconocido como Mr. México Absoluto 2025 durante la ceremonia “Lo Mejor del Año 2025”, organizada por la Federación Mexicana de Fisicoconstructivismo y Fitness A.C.

El galardón le fue entregado tras haber conquistado la edición 73 del Clásico Mr. México 2025, donde obtuvo el título absoluto en la categoría de fisicoculturismo, consolidándose como uno de los exponentes nacionales más destacados de la disciplina.

La premiación se realizó en una cena de gala convocada por la Federación, en la que se reconoció a atletas, jueces, promotores y directivos por su desempeño durante el año.

A través de redes sociales, Marmolejo agradeció el reconocimiento y destacó el esfuerzo invertido en su carrera deportiva.

“Nuevamente recibimos otro reconocimiento como el mejor atleta del año a nivel nacional (…) Me siento afortunado y bendecido de ser un Mr. México Absoluto”.

El fisicoculturista juarense ha señalado que continuará su preparación con miras a competir en escenarios de mayor exigencia, representando a Ciudad Juárez y a México en certámenes de alto nivel.

Con este logro, Marmolejo se suma a la lista de atletas fronterizos que han alcanzado títulos nacionales en disciplinas de fuerza y acondicionamiento físico, posicionando a la ciudad dentro del panorama competitivo del fisicoculturismo en el país.

