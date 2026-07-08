Recibe Gilberto Mora una ovación durante su graduación de bachillerato en Tijuana

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El seleccionado mexicano concluyó la preparatoria días después de su participación en el Mundial 2026.

Tijuana, B.C. (ADN/Arturo Hernández) – El futbolista Gilberto Mora recibió una emotiva ovación durante su ceremonia de graduación de bachillerato en el Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank, en Tijuana, donde concluyó sus estudios de nivel medio superior tras su participación con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que el joven mediocampista de Xolos fue llamado para recibir su constancia de estudios, provocando una prolongada ronda de aplausos y muestras de entusiasmo por parte de sus compañeros, familiares e invitados.

“Gil Mora en su graduación, pasar de un Mundial a su graduación.”

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El reconocimiento se produjo apenas unos días después de que el jugador de 17 años concluyera su participación con el Tricolor en el Mundial 2026, torneo en el que se consolidó como una de las revelaciones de la selección nacional gracias a sus actuaciones en el mediocampo.

De acuerdo con los registros difundidos del evento, Mora logró regresar a Tijuana a tiempo para asistir a la ceremonia y recibir personalmente su reconocimiento académico, luego de cumplir con sus compromisos deportivos internacionales.

La graduación también puso de relieve el esfuerzo del futbolista por combinar su desarrollo profesional con su formación académica. El Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank había destacado previamente la disciplina del jugador para cumplir con sus estudios mientras entrenaba y competía con Xolos y la Selección Mexicana.

Las imágenes del evento rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde aficionados felicitaron al joven futbolista tanto por su desempeño en las canchas como por haber concluido una etapa importante de su preparación académica.

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