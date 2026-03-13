Recibe el Gimnasio Josué Neri Santos los Playoffs de la Liga Estatal de Basquetbol

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Indios de Juárez cayó ante Dorados de Chihuahua en el inicio de la serie semifinal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El recién remodelado Gimnasio Municipal Josué Neri Santos fue sede de los Playoffs de la Liga Estatal de Basquetbol, encuentro que reunió a numerosos aficionados para presenciar el duelo entre Indios de Juárez y Dorados de Chihuahua.

El partido se disputó la noche del jueves a partir de las 7:00 de la noche, en la duela del recinto conocido como “Coloso de la colonia María Martínez”, donde la afición juarense acudió a respaldar al equipo local.

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Durante el encuentro, los seguidores del conjunto aborigen alentaron en todo momento al equipo capitaneado por Facundo Sebastián Petrací, en un juego que generó diversas emociones entre los asistentes.

Entre el público también se observó al director del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física, Juan Carlos Escalante, quien estuvo atento a las necesidades de los jugadores y cuerpos técnicos de ambos equipos.

El marcador final fue 87 a 102 a favor de Dorados de Chihuahua, resultado que dejó al equipo visitante con ventaja de 3-0 en la serie semifinal.

Con este resultado, Dorados avanzó a la final de la Liga Estatal de Baloncesto de Chihuahua, mientras que el conjunto juarense concluyó su participación en la etapa semifinal.

El recinto deportivo volverá a recibir actividad este sábado con una función de boxeo profesional, donde Diana “Bonita” Fernández defenderá por primera vez su título mundial Silver frente a la japonesa Tenkai Tsunami.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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