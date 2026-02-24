Presentan Circuito Atlético Pedestre 2026 con 18 carreras en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

IMDEJ proyecta participación de más de 40 mil personas durante el año

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez (IMDEJ) presentó el Circuito Atlético Pedestre Municipal 2026, que contempla 18 carreras confirmadas hasta el momento y prevé impactar a más de 40 mil participantes a lo largo del año.

El director del IMDEJ, Juan Carlos Escalante, informó que el calendario inicia el domingo 1 de marzo con la Carrera de la Familia, programada a las 8:00 horas en el Parque DIF Municipal, con una bolsa de premiación de 50 mil pesos.

“Queremos tener a los juarenses haciendo deporte y agradecemos a todos los que nos piden tener más carreras durante el año”.

Entre las competencias incluidas en el circuito destacan la Carrera del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), CANACINTRA (22 de marzo), Total Gas (19 de abril), Club Rotario (3 de mayo), Del Río (21 de junio), Club Rotario Paso del Norte (12 de julio), Centro Médico de Especialidades (19 de julio), CEPS (26 de julio), Hágalo (9 de agosto), Foxconn (16 de agosto), La Nogalera (30 de agosto), JMAS (20 de septiembre), Colegio de Ingenieros (27 de septiembre), Kilo Herrera (11 de octubre), Hospital Ángeles (1 de noviembre), CANACO (8 de noviembre) y la tradicional Carrera Navideña (20 de diciembre).

Además, se contemplan dos eventos exclusivos para niñas y niños: la Carrera de Pascua en abril y la del Instituto Politécnico Nacional en mayo.

La Carrera de la Familia contará con dos modalidades: competitiva de 10 kilómetros y recreativa de 3 kilómetros, con salida y meta en el Parque DIF. El recorrido abarcará vialidades como Heroico Colegio Militar, bulevar Juan Pablo II, avenida Lincoln y la zona de El Chamizal.

Las inscripciones se realizan en el Estadio 20 de Noviembre, de lunes a jueves, en horario de 9:00 a 15:00 horas. El costo será de 300 pesos con chip, 150 pesos para quienes ya lo tengan y 75 pesos para personas adultas mayores con credencial INAPAM y chip propio. El pago se efectuará únicamente con tarjeta bancaria.

El circuito forma parte de la estrategia municipal para promover la actividad física y fortalecer la convivencia familiar a través del deporte en Ciudad Juárez.

