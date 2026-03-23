Obtienen ajedrecistas juarenses pase a Olimpiada Nacional CONADE 2026

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Kenneth Alba y Mia Guzmán destacan en regional celebrado en Chihuahua.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Dos ajedrecistas de Ciudad Juárez lograron su clasificación a la Olimpiada Nacional CONADE 2026, tras su participación en el torneo regional realizado este fin de semana en la ciudad de Chihuahua, donde la delegación estatal consiguió siete pases a la siguiente etapa.

Se trata de Kenneth Damián Alba Ruiz, quien obtuvo la medalla de oro en la categoría Sub 16 varonil, y Mia Fernanda Guzmán García, quien consiguió la medalla de plata en la categoría Sub 16 femenil, asegurando ambos su lugar en la justa nacional.

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En la competencia participaron representantes de la Zona 1, integrada por Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora y Chihuahua, lo que elevó el nivel competitivo del torneo.

“Kenneth Damián Alba Ruiz consiguió la medalla de oro en la categoría Sub 16 varonil, mientras que Mia Fernanda Guzmán García obtuvo la plata en la rama femenil”

Las partidas se disputaron en las categorías Sub 20, Sub 16 y Sub 12, en ambas ramas, bajo un formato de tiempo estándar de 90 minutos por jugador con incremento de 30 segundos por movimiento, lo que permitió encuentros de alta exigencia estratégica.

La delegación Chihuahua sumó un total de siete clasificaciones a la etapa nacional, destacando además otras medallas de plata obtenidas por competidores de la entidad.

El desempeño de los representantes juarenses consolida la presencia del municipio en competencias nacionales, al posicionar a sus atletas dentro del selectivo estatal que participará en la Olimpiada Nacional CONADE 2026.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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