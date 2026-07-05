Termina la ilusión; México cae ante Inglaterra y se despide del Mundial 2026

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El Tri luchó hasta el final en un Estadio Azteca lleno, pero Inglaterra se impuso 3-2 y avanzó a los cuartos de final.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La Selección Mexicana quedó eliminada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras caer 3-2 frente a Inglaterra en los octavos de final, en un intenso encuentro disputado en un Estadio Azteca abarrotado, donde el equipo dirigido por Javier Aguirre peleó hasta los últimos minutos sin lograr evitar la derrota.

El partido comenzó con una hora de retraso debido a una tormenta eléctrica, situación que obligó a modificar el horario previsto por la organización del torneo. Una vez iniciado el encuentro, Inglaterra tomó el control del marcador con un doblete de Jude Bellingham, mientras que Harry Kane amplió la ventaja al convertir un penal.

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México reaccionó con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, este último también desde los once pasos, para mantenerse con vida en el partido y acercarse en el marcador.

La esperanza para el conjunto nacional creció en la segunda mitad cuando Jarell Quansah fue expulsado, dejando a Inglaterra con diez futbolistas. Con superioridad numérica, el Tricolor adelantó líneas y generó varias oportunidades de gol, pero el arquero Jordan Pickford y la defensa inglesa evitaron el tanto del empate.

El silbatazo final puso fin a la participación de México en un Mundial disputado como uno de los países anfitriones, provocando la tristeza de los miles de aficionados presentes en el Estadio Azteca y de quienes siguieron el encuentro desde plazas públicas y zonas de convivencia instaladas en distintas ciudades del país.

Pese a la eliminación, la afición reconoció el desempeño del equipo, que alcanzó los octavos de final tras una destacada actuación en la fase previa y volvió a generar expectativas entre los seguidores del futbol mexicano.

Con este resultado, Inglaterra avanzó a los cuartos de final, donde enfrentará a Noruega, selección que previamente sorprendió al eliminar a Brasil. Para México concluye una participación que, más allá del resultado, dejó una renovada ilusión entre la afición al competir de igual a igual frente a una de las potencias del futbol mundial.