Canadá hace historia y avanza a octavos; hoy entran en acción Alemania, Brasil y Países Bajos

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La anfitriona eliminó a Sudáfrica con un gol en tiempo agregado y se convirtió en la primera clasificada a los octavos de final del Mundial 2026.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La fase de eliminación directa del Mundial 2026 comenzó con un desenlace dramático. Canadá derrotó 1-0 a Sudáfrica en tiempo agregado y avanzó por primera vez en su historia a los octavos de final de una Copa del Mundo masculina.

El único encuentro de la jornada dominical se resolvió hasta el minuto 90+2, cuando Stephen Eustáquio aprovechó un rebote en los linderos del área para marcar el gol que dio el triunfo a la selección canadiense y desató la celebración de los anfitriones.

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El conjunto dirigido por Jesse Marsch encontró la diferencia en los minutos finales, luego de insistir durante gran parte del encuentro ante una selección sudafricana que resistió con orden defensivo y estuvo cerca de llevar el partido al tiempo extra. El ingreso de Alphonso Davies en la segunda mitad incrementó la presión ofensiva canadiense y resultó determinante para inclinar el trámite del encuentro.

Sudáfrica se despidió del torneo tras completar su mejor actuación en una Copa del Mundo, aunque la falta de contundencia en ataque terminó por pasarle factura en un partido que parecía encaminado a la prórroga.

Con este resultado, Canadá se convirtió en el primer equipo clasificado a los octavos de final del nuevo formato de 48 selecciones y espera al vencedor del duelo entre Países Bajos y Marruecos, correspondiente a la siguiente jornada de dieciseisavos de final.

La actividad continuará este lunes con tres encuentros que prometen definir a nuevos aspirantes al título. Alemania enfrentará a Paraguay en busca de recuperar confianza tras su derrota frente a Ecuador en la fase de grupos, mientras Brasil se medirá a Japón, una de las selecciones más disciplinadas del torneo. El tercer compromiso será Países Bajos ante Marruecos, cuyo ganador se enfrentará a Canadá en la siguiente ronda.

La fase de eliminación directa elimina cualquier margen de error: a partir de ahora, cada partido define la continuidad o la despedida de las selecciones que aspiran a levantar la Copa del Mundo.