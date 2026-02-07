México asegura la Serie del Caribe 2026 con final histórica entre novenas nacionales

Publicidad - LB2 -

El duelo entre Charros de Jalisco y Tomateros de Culiacán garantiza un campeón mexicano en Zapopan y rompe una racha de diez años sin título caribeño.

Zapopan, Jal. (ADN/Staff) – México aseguró la Serie del Caribe 2026 al concretarse una final inédita entre dos equipos nacionales, Charros de Jalisco y Tomateros de Culiacán, en un enfrentamiento que garantiza el campeonato para el país por primera vez en una década.

El partido definitivo se disputa en el Estadio Panamericano de Zapopan, sede del torneo, que durante toda la semana registró alta asistencia y consolidó su papel como uno de los principales recintos del béisbol internacional en México.

Charros de Jalisco, representante del llamado México Rojo, avanzó a la final tras un desempeño equilibrado, con efectividad tanto en el pitcheo como en la ofensiva, además de consistencia en los momentos clave del certamen caribeño.

Por su parte, Tomateros de Culiacán, identificados como México Verde, alcanzaron el duelo por el título gracias a la profundidad de su roster y su capacidad de reacción ante escenarios adversos, características que los mantuvieron competitivos a lo largo del torneo.

La final marca el cierre de una sequía de diez años sin campeonatos de Serie del Caribe para México, reflejando el crecimiento competitivo de la Liga Mexicana del Pacífico y su consolidación frente a las ligas del Caribe tradicional.

El encuentro se programó para este sábado 7 de febrero a las 17:00 horas, tiempo local de Jalisco, con transmisión en México a través de plataformas deportivas de alcance nacional, y cobertura internacional para el público de Estados Unidos.

Con este resultado, el béisbol mexicano reafirma su protagonismo regional, al coronarse en casa y ante su afición, en un torneo que representa uno de los principales escaparates del béisbol profesional en América Latina.

