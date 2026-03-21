Logran juarenses clasificación a Olimpiada Nacional de breakdance

Publicidad - LB2 -

Dos atletas representarán a Chihuahua tras destacar en la fase estatal celebrada en la capital.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Dos atletas originarios de Ciudad Juárez obtuvieron su clasificación a la Olimpiada Nacional de breakdance, luego de destacar en la fase estatal realizada en la ciudad de Chihuahua.

Se trata de Stephanía Martínez y Kluyvert Martínez, quienes consiguieron su pase al evento nacional tras ubicarse en los primeros lugares de sus respectivas categorías, consolidando así la presencia juarense en esta disciplina emergente.

- Publicidad - HP1

Stephanía Martínez obtuvo el primer lugar en la categoría Infantil Femenil, mientras que Kluyvert Martínez alcanzó el segundo lugar en la categoría Juvenil Varonil, resultados que les aseguraron su participación en la competencia nacional.

El evento, considerado la máxima justa en esta disciplina a nivel juvenil, se llevará a cabo en Puebla durante el próximo mes, donde ambos atletas representarán al estado de Chihuahua.

Además de estas clasificaciones, el equipo juarense logró otros resultados destacados, como el tercer lugar en la categoría mixta 2 vs 2 con la dupla conformada por Kluyvert Martínez y Angelina Polet Quintero.

En la categoría Kids Mixta, Iker Yu Espinoza obtuvo el segundo lugar, mientras que Kendra Palafox se posicionó en el tercer sitio, reflejando un desempeño colectivo competitivo en distintas categorías.

El grupo fue entrenado por Fhoner García, Bimo Rock y Guillermo Will, quienes han impulsado el desarrollo del breakdance en la región, disciplina que ha ganado reconocimiento en competencias oficiales a nivel nacional.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.