Logra Selección Juárez histórica cosecha de medallas en karate

El equipo fronterizo obtuvo 30 preseas en la Olimpiada Estatal 2026, el mejor resultado de su historia.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Selección Juárez de Karate firmó una actuación histórica al conquistar 30 medallas en la Olimpiada Estatal 2026, resultado que representa el mejor desempeño del karate juarense desde su participación en esta justa deportiva.

El balance final fue de nueve medallas de oro, 10 de plata y 11 de bronce, tras un fin de semana de intensa competencia en las categorías Cadetes, Junior y U-21, consolidando a Ciudad Juárez como una de las principales potencias estatales en esta disciplina.

En la categoría Cadetes, modalidad Kumite, destacaron las medallas de oro obtenidas por Diego Israel Becerra Hernández (-63 kg varonil) y Sofía Bernal Domínguez (-54 kg femenil), además de una plata para Perla Dayana Rivera Hernández y cuatro bronces en distintas divisiones. En Kata, Sofía Bernal Domínguez sumó también bronce en individual.

Para la categoría Junior, los oros fueron conquistados por Arath Omar Frausto Gómez (-55 kg varonil) y Janet Camila Arámbula Fontes (-53 kg femenil), mientras que el equipo añadió cuatro platas y dos bronces, fortaleciendo el medallero fronterizo en esta división.

En la categoría U-21, el representativo juarense obtuvo cuatro medallas de oro en Kumite, además de cuatro platas y dos bronces, incluido el tercer lugar en Kata individual logrado por Marcos Roberto Pérez Vega, cerrando una participación sólida y consistente en todas las modalidades.

Con este resultado, 29 atletas juarenses podrían avanzar al siguiente proceso selectivo nacional, en espera de la convocatoria oficial, en caso de que el pase sea otorgado a los tres primeros lugares de cada categoría.

El equipo fue dirigido por entrenadores de reconocida trayectoria, quienes encabezaron la preparación técnica y competitiva del contingente, mientras que el cuerpo de jueceo también contó con representación juarense, consolidando una participación integral y de alto nivel para el karate de Ciudad Juárez.

