Listos los Zorros para representar a Ciudad Juárez en el Open Internacional de Baloncesto Especial

Equipo especial viaja a Celaya para competir en uno de los torneos más importantes del baloncesto inclusivo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El equipo Los Zorros de baloncesto especial se prepara con entusiasmo para representar a Ciudad Juárez en el Open Internacional de Baloncesto, que se celebrará del 12 al 15 de marzo en Celaya, Guanajuato, un torneo que forma parte de una de las competiciones internacionales más representativas del deporte ráfaga y que reúne equipos de distintos países y estados del país.

La edición 2025 de este evento ha confirmado la participación de más de 270 equipos de países como Venezuela, República Dominicana, Costa Rica, Colombia, Canadá y México, así como de delegaciones de estados como Tamaulipas, Chihuahua, Aguascalientes, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Ciudad de México y Querétaro.

Los Zorros competirán en la categoría especial, entrenando en el Gimnasio Adaptado “Benito Juárez”, con una plantilla integrada por atletas con y sin discapacidad intelectual, entre ellos:

Síndrome de Down: José Fuentes, Alfonso Medina, Fernando Pantoja, Leo Loya, Lee Osborn

La quinteta fue ovacionada por la afición durante el encuentro entre Indios de Juárez y Soles de Ojinaga en el gimnasio del Colegio de Bachilleres, donde además recibieron la playera oficial que portarán en la competencia internacional.

Este tipo de torneos combinan la competencia deportiva con la inclusión y convivencia entre participantes de distintas edades y realidades, reafirmando el compromiso social con el deporte adaptado y la promoción de la actividad física como herramienta de integración.

