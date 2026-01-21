Invitan IMDEJ y UACJ a clínica internacional de basquetbol “Mind and Game”

Publicidad - LB2 -

El campamento se realizará del 30 de enero al 2 de febrero en el Gimnasio Universitario y está dirigido a jóvenes de 12 a 18 años, entrenadores y padres de familia.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez (IMDEJ), en coordinación con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), convocó a jóvenes, entrenadores y padres de familia a participar en la clínica internacional de basquetbol “Mind and Game”, que será impartida por el instructor Miguel Arcángel Volcán Sánchez, acreditado por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) y la Asociación Mundial de Entrenadores de Baloncesto (WABC).

El ponente, de origen italo-uruguayo, cuenta con certificación FIBA-WABC nivel 2, y encabezará las actividades del 30 de enero al 2 de febrero en el Gimnasio Universitario de la UACJ, donde se espera la participación de alrededor de 100 jóvenes, principalmente en edades competitivas de 12 a 18 años.

De acuerdo con los organizadores, al concluir el campamento se entregarán diplomas y certificados avalados por la Secretaría de Educación Pública, lo que brinda un valor académico adicional a la capacitación deportiva.

El director del IMDEJ, Juan Carlos Escalante, informó que el instituto brindará respaldo logístico al instructor y su equipo técnico, como parte del impulso al deporte formativo en la ciudad.

“Estamos abiertos a la posibilidad de atender los vuelos y estancia del trotamundos Miguel Volcán y su equipo técnico, además de la cobertura con medios y el personal que requiera, por instrucción del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar”.

Por su parte, el director del Deporte de la UACJ, René Ramos Tamez, señaló que la clínica tiene una relevancia estratégica para la formación integral de atletas, al combinar fundamentos técnicos, toma de decisiones, lectura de juego, fortaleza mental y valores como la disciplina, el trabajo en equipo y el liderazgo.

El entrenador de los equipos representativos femenil y varonil de basquetbol de la UACJ, Luis Alán Bósquez Quezada, indicó que la clínica tendrá un costo accesible, con cuotas que oscilan entre mil 800 y 2 mil pesos, dirigidas tanto a jugadores como a entrenadores y familias interesadas en el desarrollo deportivo.

Las personas interesadas pueden solicitar mayor información en las instalaciones de la UACJ, ubicadas en avenida Plutarco Elías Calles 1210, colonia Fovissste Chamizal, o comunicarse al teléfono 656-688-2100, extensión 09.

