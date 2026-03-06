Invitan a participar en la décima Carrera de la Mujer en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

El evento deportivo se realizará este domingo como parte del Circuito Atlético Pedestre.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez (IMDEJ) y el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) invitaron a la comunidad a participar en la décima edición de la Carrera de la Mujer, que se llevará a cabo este domingo 8 de marzo como parte del Circuito Atlético Pedestre.

El evento forma parte de las actividades deportivas impulsadas en la ciudad para fomentar la activación física, la convivencia familiar y el reconocimiento a la participación de las mujeres en distintos ámbitos de la vida social.

- Publicidad - HP1

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el sábado 7 de marzo, de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en las instalaciones del Estadio 20 de Noviembre.

Los organizadores recomendaron a las personas participantes presentarse el día del evento a las 6:00 de la mañana para la entrega de playeras, realizar el calentamiento previo y ubicarse en la línea de salida, que estará instalada en el Parque Extremo.

La modalidad competitiva de 10 kilómetros recorrerá la avenida Heroico Colegio Militar hasta la calle Costa Rica, para regresar por la misma vialidad y completar dos vueltas al circuito.

En la modalidad recreativa, las y los participantes podrán caminar, trotar o correr, incluso acompañados de sus mascotas. El trayecto incluirá la avenida Heroico Colegio Militar, el cruce con Juan Pablo II, el Parque de los Motociclistas, el Parque de Las Lilas, el Malecón y la ciclopista Bertha Chiu, para posteriormente regresar por la avenida Adolfo López Mateos y concluir nuevamente en el Parque Extremo.

Al finalizar la competencia se realizarán carreras infantiles, además de las categorías Juvenil, Mayor y Menor, como parte de las actividades deportivas programadas para la jornada.

Las autoridades recordaron que este fin de semana se realizará el cambio de horario, por lo que recomendaron a las personas participantes tomar previsiones para llegar puntualmente al evento. También se habilitarán estacionamientos en el Parque de Las Lilas y en el área conocida como el Bosquecito para facilitar el acceso de los asistentes.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.