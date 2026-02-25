Inicia Darah Ponce preparación rumbo al Mundial Juvenil de Taekwondo

Publicidad - LB2 -

La juarense competirá en abril en Uzbekistán tras ganar oro en el Selectivo Nacional.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La taekwondoín juarense Darah Shirley Ponce Núñez inició su preparación rumbo al Campeonato Mundial Juvenil de Taekwondo 2026, que se celebrará del 12 al 17 de abril en Tashkent, Uzbekistán.

La atleta aseguró su lugar en la Selección Nacional Juvenil tras obtener la medalla de oro en el Selectivo Nacional Juvenil, realizado del 13 al 15 de febrero en San Luis Potosí, donde compitieron los principales talentos del país en su categoría.

Actualmente, Darah se encuentra concentrada en las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano, donde junto con el resto de la delegación fortalece su preparación técnica, física y mental de cara a la justa internacional.

El proceso de concentración reúne a 20 taekwondoínes que representarán a México en el campeonato mundial junior, entre ellos Carolina Robles Márquez, María Fernanda García Peñaloza, Amparo Valentina Gutiérrez Martínez, Fernanda Maricela Rodríguez Serna, Valeria Montserrat Balcázar y Saraí Guadalupe González López.

También integran la delegación Alex David García Pachuca, Jonathan Adán Alcaide Cruz, Guillermo Manuel Cortés Labastida, Bogar Alberto López Montiel, Rodrigo Rodríguez Balderas, Diego Chávez Espinoza, Allison Nava Córdova, Aline Saraí Herrera Martínez, Vania Mondragón Cárdelas, Emilio Rodríguez Vázquez, Edgar Uriel Hernández, Jonathan de la Caridad Fernández Núñez y Joshua Emanuel Cruz Gómez.

La participación de Darah Ponce coloca nuevamente a Ciudad Juárez en el escenario del alto rendimiento deportivo juvenil, en un contexto donde el taekwondo mexicano mantiene presencia constante en competencias internacionales.

