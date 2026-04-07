Impartirán clínica de roller derby en Ciudad Juárez con figura internacional

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Sesión intensiva se realizará el 12 de abril para fortalecer nivel técnico de la comunidad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Club Deportivo Medias Rotas anunció la realización de una clínica de roller derby el próximo 12 de abril, con sede en el Gimnasio de Deporte Adaptado “Lic. Benito Juárez”.

La actividad será impartida por Gal of Fray, considerada una de las figuras destacadas en esta disciplina, y está dirigida a patinadores y oficiales de Ciudad Juárez, El Paso y Las Cruces, con el objetivo de fortalecer el nivel competitivo en la región.

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El entrenamiento iniciará a las 10:00 de la mañana y contempla una sesión intensiva enfocada en el desarrollo de técnicas de juego, así como estrategias defensivas y ofensivas.

La clínica busca impulsar el crecimiento del roller derby en la zona fronteriza, además de fortalecer la comunidad deportiva mediante la convivencia y el intercambio de conocimientos entre participantes.

Los organizadores invitaron a los interesados a consultar las redes oficiales del club para conocer requisitos e inscripciones.

Asimismo, se recomendó a los asistentes acudir con su equipo completo, a fin de aprovechar al máximo la jornada de entrenamiento.

Este tipo de actividades contribuyen al desarrollo de disciplinas emergentes en la ciudad, ampliando la oferta deportiva y promoviendo la participación de nuevos talentos en el roller derby.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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