Hace juarense historia al romper la barrera de la hora en el HYROX internacional

Mario Fierro logra el mejor tiempo para México y Latinoamérica en el HYROX Phoenix Major 2026.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El atleta juarense Mario Fierro hizo historia en el circuito internacional de HYROX, al convertirse en el primer mexicano en romper la barrera de la hora dentro de un evento major, durante su participación en el HYROX Phoenix Major 2026.

Fierro compitió en la exigente categoría PRO Men Individual, donde registró un tiempo oficial de 59 minutos con 51 segundos, resultado que no solo representa el mejor tiempo para México, sino también para toda Latinoamérica dentro de esta disciplina.

HYROX es una competencia global de fitness de alto rendimiento, que combina carrera de resistencia con entrenamiento funcional en un formato estandarizado: ocho repeticiones de un kilómetro de carrera seguidas de una estación funcional, lo que exige fuerza, resistencia cardiovascular y coordinación a nivel élite.

El evento Phoenix Major reúne a los mejores atletas del mundo, por lo que el desempeño del juarense lo coloca entre los competidores más rápidos del continente y lo consolida dentro del nivel élite internacional de este deporte.

Es la primera ocasión que un atleta mexicano finaliza un HYROX Major por debajo de la hora, logro que marca un punto de inflexión para el desarrollo de HYROX en México, al demostrar que el país puede competir al más alto nivel mundial.

El resultado de Mario Fierro posiciona a Ciudad Juárez en el mapa internacional del fitness competitivo, y abre la puerta para que más atletas nacionales busquen clasificar y destacar en competencias de talla global.

Con este registro histórico, el juarense se consolida como referente del HYROX en México y Latinoamérica, elevando el estándar competitivo y demostrando el crecimiento del deporte funcional de alto rendimiento en la región.

