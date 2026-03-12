Gana boxeadora juarense Suset Ramírez en Colima y fortalece su camino rumbo al sueño olímpico

Publicidad - LB2 -

La pugilista fronteriza mantiene su invicto y suma experiencia competitiva en su proceso deportivo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La boxeadora juarense Suset Ramírez obtuvo una nueva victoria durante una exhibición de boxeo realizada en Colima, resultado que le permitió mejorar su récord y continuar avanzando en su preparación rumbo al proceso olímpico.

La joven pugilista destacó que este triunfo representa un paso importante dentro de su desarrollo deportivo, ya que le permite mantenerse activa en el ring, fortalecer su nivel competitivo y acumular experiencia frente a nuevos rivales.

“Muchas gracias por el apoyo que me han estado dando desde mi debut, el alcalde desde que era amateur. Muchas gracias por seguir pendiente de la juventud”.

- Publicidad - HP1

Ramírez también agradeció el respaldo recibido por parte del Instituto Municipal de la Juventud de Juárez y del presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, quienes —señaló— han seguido de cerca su crecimiento dentro del boxeo desde sus primeras etapas como atleta.

Por su parte, el director del Instituto Municipal de la Juventud de Juárez, Osvaldo Rivas, reiteró que el Gobierno Municipal mantiene el compromiso de respaldar a jóvenes talentos de la ciudad, especialmente a quienes representan a Ciudad Juárez en competencias deportivas a nivel nacional.

El funcionario destacó que el desempeño de atletas como Suset Ramírez refleja el potencial de las juventudes juarenses, por lo que se continuará impulsando el acompañamiento institucional a quienes buscan consolidar una carrera en el deporte.

Con esta victoria, la boxeadora mantiene su invicto y continúa fortaleciendo su historial competitivo, con el objetivo de avanzar en su trayectoria dentro del boxeo y acercarse a sus metas en el ámbito internacional.

“Ahora se dio otra victoria más, alargar mi récord, mi invicto y buscar obtener mucha más experiencia para llegar hasta lo más alto de lo que busco como boxeadora”.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.