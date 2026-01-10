Firma Javier Aquino con Bravos por dos torneos

Publicidad - LB2 -

El lateral derecho llega como agente libre y reforzará al FC Juárez durante el año 2026.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El FC Juárez anunció la incorporación de Javier Aquino a su plantel para disputar dos torneos durante el año 2026, vínculo que se extenderá hasta el próximo mes de diciembre, de acuerdo con la información difundida por el club fronterizo.

El futbolista, originario de San Francisco Ixhuatán, Oaxaca, llega a Bravos como agente libre tras su paso por Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, equipo con el que fue protagonista en una de las etapas más exitosas de su historia reciente.

Aquino, de 35 años de edad, se desempeña como lateral derecho y es identificado por su experiencia, jerarquía y mentalidad ganadora, cualidades que el club considera clave para fortalecer la línea defensiva y el vestidor del conjunto juarense.

El nuevo refuerzo de Bravos debutó en Primera División en julio de 2010 con Cruz Azul, club con el que disputó 93 partidos oficiales y obtuvo el título de Copa MX 2012-2013. Posteriormente emigró al futbol europeo, donde militó en el Villarreal y el Rayo Vallecano de España.

En 2015 regresó al futbol mexicano para integrarse a Tigres de la UANL, institución con la que acumuló 442 partidos oficiales y conquistó cinco títulos de Liga MX, cuatro Campeón de Campeones y una Liga de Campeones de la Concacaf, consolidándose como uno de los jugadores más regulares del club regiomontano.

A nivel internacional, Aquino fue seleccionado nacional en los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, además de participar en tres Copas América y dos Copas Confederaciones, sumando 54 partidos con la Selección Mexicana.

Con esta contratación, el FC Juárez apuesta por un jugador de amplia trayectoria para apuntalar su proyecto deportivo de cara a los compromisos del 2026.

