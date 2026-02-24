Destacan jinetes juarenses en selectivo estatal de rodeo en Samalayuca

Publicidad - LB2 -

Más de 120 competidores participaron rumbo al Nacional CONADE 2026.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Arena de Rodeo MS, en Samalayuca, fue sede de la segunda etapa eliminatoria estatal rumbo al evento nacional de rodeo que se celebrará en mayo en San Luis Potosí, como parte del proceso Selectivo Juvenil Estatal CONADE 2026.

El encuentro reunió a más de 120 jinetes provenientes de distintas regiones del estado, quienes compitieron en las diversas suertes que integran esta disciplina.

- Publicidad - HP1

El entrenador y jinete Alan Sáenz señaló que la jornada resultó exitosa para la frontera, al consolidarse como punto clave dentro del calendario estatal. Indicó que la tercera etapa del selectivo se realizará en marzo en Ciudad Cuauhtémoc.

Entre los talentos destacados mencionó a Gabriela Villa y Melanie García, de 14 y 15 años de edad, respectivamente, quienes cuentan con varios años de experiencia y se perfilan para competir en la etapa nacional.

Sáenz explicó que, aunque el rodeo no siempre es comprendido por el público general, mantiene una base sólida de seguidores que acuden periódicamente a la arena para presenciar las 10 suertes oficiales del deporte.

El selectivo forma parte del proceso de clasificación rumbo a la justa nacional organizada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), donde se definirán los representantes estatales que competirán en mayo.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.