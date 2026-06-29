Destaca el juarense Sammy Natera Jr. con nuevo salvamento en las Grandes Ligas

Publicidad - LB2 -

El lanzador fronterizo aseguró la victoria de los Angels sobre los Athletics y continúa consolidándose en las Grandes Ligas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El lanzador juarense Sammy Natera Jr. volvió a destacar en las Grandes Ligas al conseguir un nuevo salvamento con los Angels de Los Ángeles, en la victoria de 4-1 sobre los Athletics de Oakland.

El relevista mexicano trabajó una entrada y un tercio, permitió únicamente un imparable y ponchó a dos bateadores para asegurar el triunfo de su equipo, confirmando el buen momento que atraviesa en la temporada.

- Publicidad - HP1

La actuación de Natera Jr. representa un nuevo paso en la consolidación de una carrera que comenzó en los campos de béisbol de Ciudad Juárez, donde formó parte de la Liga Villahermosa y defendió los colores del equipo Taquería Paly antes de iniciar su camino hacia el profesionalismo.

Su ascenso a las Grandes Ligas ha colocado nuevamente a Ciudad Juárez en el mapa del béisbol internacional, al convertirse en uno de los peloteros surgidos del estado de Chihuahua que logra abrirse paso en el máximo nivel del deporte.

El desempeño del lanzador fronterizo también refleja el desarrollo del béisbol amateur en la región, donde diversas ligas han servido como plataforma para jóvenes que aspiran a una carrera profesional.

Con actuaciones consistentes desde el bullpen de los Angels, Sammy Natera Jr. continúa fortaleciendo su presencia en las Mayores y se consolida como uno de los referentes actuales del béisbol chihuahuense, inspirando a nuevas generaciones de jugadores de la frontera.