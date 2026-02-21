Indios de Ciudad Juárez contratan a Alejandro “Alex” Reyes para fortalecer su pitcheo en 2026

Publicidad - LB2 -

Los **Indios de Ciudad Juárez** anunciaron la contratación del lanzador **Alejandro “Alex” Reyes** como parte de su estructura de pitcheo rumbo a la **temporada 2026 de la Liga Estatal de Béisbol Chihuahua**, equipo que busca mantener su presencia competitiva en el circuito estatal de la pelota chihuahuense.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Reyes, derecho de 29 años y originario de Las Cruces, Nuevo México, llega procedente de los Mazorqueros de Camargo, club con el que colaboró la temporada anterior para llevarlos hasta una serie semifinal en el béisbol estatal, antes de ser dejado en libertad para la campaña 2026. Su incorporación se da bajo el estatus de pelotero profesional dentro de la organización juarense.

El lanzador cuenta con experiencia en distintas ligas profesionales, incluyendo pasos por clubes de la Liga Mexicana de Verano con los Bravos de León y Guerreros de Oaxaca, así como actividades en la Liga Mexicana del Pacífico con los Venados de Mazatlán y participación en el béisbol invernal venezolano con los Tigres de Aragua.

Reyes destaca por su combinación de velocidad en su recta —que ha sido reportada alrededor de las 96 millas por hora (154 km/h)— y lanzamientos quebrados capaces de neutralizar a los bateadores rivales, según reportes de scouts y observadores del circuito estatal.

Además de su trayectoria profesional, el derecho tuvo experiencia en el béisbol universitario de la NCAA con los Aggies de Nuevo México State, así como en ligas colegiales menores como la Northwoods League, donde defendió los colores de equipos como los Stingers de Willmar y Mallards de Madison antes de dar el salto al béisbol profesional.

Con este movimiento, los Indios de Ciudad Juárez refuerzan su cuerpo de lanzadores, sumando un brazo con recorrido y experiencia internacional para encarar la campaña 2026 del campeonato estatal.

