Conquistan Guerreros de Ciudad Juárez el torneo “Hasta la Luna 2026” de forma invicta

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Las novenas de la Liga Villahermosa obtuvieron el campeonato en Tijuana tras mantenerse invictas durante toda la competencia.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Los Guerreros de Ciudad Juárez, representantes de la Liga Villahermosa, se proclamaron campeones invictos del torneo de béisbol infantil “Hasta la Luna 2026”, celebrado en Tijuana, Baja California, al imponerse en todos sus encuentros y conquistar el primer lugar de la competencia.

El representativo fronterizo participó en tres categorías y concluyó el certamen sin conocer la derrota, resultado que la organización calificó como un hecho histórico para el béisbol infantil de Ciudad Juárez.

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Durante el torneo, la novena juarense mostró una ofensiva consistente y un desempeño sólido a la defensiva. Entre los resultados registrados destacan las victorias de 21-8 sobre Gigantes en la categoría Inicial, 20-10 frente a Mexicali, 15-5 ante Tecate, 21-10 sobre Mochis y 3-2 contra Astros, con lo que aseguró el campeonato.

“El representativo fronterizo demostró una hegemonía absoluta al regresar a casa invicto en sus tres categorías participante.”

El equipo fue dirigido por el manager Luis Espinoza, acompañado por un cuerpo técnico integrado por Job Carrasco, Luis Gómez, Javier García, Javier Salinas, Luisa Miramontes, Héctor Rodríguez, Julia Martínez, Irasema Orona y Jairo Guerrero.

La directiva y los padres de familia reconocieron el trabajo realizado por entrenadores y jugadores, además de agradecer el respaldo brindado para hacer posible la participación del equipo en la competencia nacional.

“Destacaron el respaldo fundamental del Gobierno Municipal 2024-2027, a través del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez, quien otorgó las facilidades para que los atletas pudieran asistir al torneo y poner en alto el nombre de esta frontera.”

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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