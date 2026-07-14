Disfrutan niñas y niños jornada recreativa en AquaDIF durante Campamentos de Verano 2026

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La visita forma parte del programa vacacional de Centros Comunitarios, que incluye actividades educativas, culturales y recreativas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Niñas y niños inscritos en los Campamentos de Verano 2026 de los Centros Comunitarios del Gobierno Municipal participaron en una jornada recreativa en las instalaciones de AquaDIF, donde realizaron actividades acuáticas, de convivencia y recreación como parte del programa vacacional.

La Dirección General de Centros Comunitarios informó que esta visita forma parte de la agenda diseñada para ofrecer experiencias que complementen el aprendizaje durante el periodo de vacaciones, mediante actividades culturales, deportivas y de esparcimiento.

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En representación del director general de la dependencia, Luis Fernando Rodríguez Giner, el coordinador del Área de Cultura, Miguel Ángel Mendoza, destacó que estas acciones buscan brindar espacios seguros que favorezcan el desarrollo integral de la niñez.

“Seguimos trabajando en favor de la niñez juarense, acercándoles actividades que les permitan aprender, convivir y disfrutar de unas vacaciones diferentes.”

El funcionario añadió que el fortalecimiento de este tipo de programas responde a la instrucción del presidente municipal, Héctor Ortiz Orpinel, de impulsar acciones que contribuyan al bienestar de las familias juarenses.

Como parte de las actividades del campamento, en días previos algunos grupos visitaron el Museo FIDHEM para conocer aspectos de la historia de Ciudad Juárez, mientras que este miércoles está programado un recorrido por La Rodadora, parque interactivo que participa en las actividades dirigidas a la niñez.

“Este es un encargo del Presidente Municipal, Héctor Ortiz Orpinel, quien ha instruido fortalecer programas que contribuyan al bienestar de las familias.”

Los Campamentos de Verano 2026 se desarrollan en distintos Centros Comunitarios del municipio con una programación que combina actividades culturales, deportivas, recreativas y educativas, con el propósito de fomentar la convivencia, el aprendizaje y el desarrollo de habilidades entre las y los participantes.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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