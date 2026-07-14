Pondrán en operación nuevos semáforos en el cruce del bulevar Independencia y Leonardo Solís Barraza

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Los dispositivos comenzarán a funcionar el próximo 20 de julio para mejorar la movilidad y la seguridad vial en la zona.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial informó que el próximo lunes 20 de julio, durante el transcurso de la mañana, entrarán en operación los nuevos semáforos instalados en el cruce del bulevar Independencia y la calle Leonardo Solís Barraza, como parte de las acciones para reforzar el control del tránsito en ese sector de la ciudad.

De acuerdo con la dependencia municipal, los equipos permanecieron durante esta semana en modo destello, una medida preventiva que permitió a los automovilistas identificar la nueva infraestructura y familiarizarse con el funcionamiento del crucero antes de su activación definitiva.

“El próximo lunes 20 de julio, durante el transcurso de la mañana, pondrá en funcionamiento los semáforos recientemente instalados en el cruce del bulevar Independencia y calle Leonardo Solís Barraza.”

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Ante el inicio de operaciones, Seguridad Vial exhortó a los conductores a disminuir la velocidad al aproximarse al cruce y respetar las indicaciones de la señalización luminosa, con el objetivo de facilitar la adaptación al nuevo sistema de control vehicular y prevenir incidentes.

La corporación señaló que la incorporación de estos semáforos busca fortalecer la movilidad y la seguridad de quienes utilizan la vía pública, favoreciendo una circulación más ordenada en una de las vialidades con importante flujo vehicular.

“Con estas acciones Seguridad Vial reafirma el compromiso de fortalecer la movilidad y la seguridad de todos los usuarios de la vía pública mediante acciones que contribuyan a una circulación más ordenada y segura.”

Finalmente, la dependencia reiteró que mantiene su estrategia permanente de promoción de una mejor cultura vial, orientada a reducir accidentes y fomentar la responsabilidad de automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones en las calles de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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