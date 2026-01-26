Definen primeros clasificados a la fase estatal en la Olimpiada Municipal de Ajedrez

Publicidad - LB2 -

La competencia concluyó su primera jornada y la final fue pospuesta por la contingencia invernal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Olimpiada Municipal de Ajedrez concluyó su primer día de actividades el fin de semana, dejando definidos a los primeros clasificados que avanzarán a la fase estatal, programada para el mes de febrero.

Durante la jornada inicial, las y los ajedrecistas compitieron en distintas categorías, destacando los resultados en las divisiones Sub 12 y Sub 20, tanto en la rama varonil como femenil, donde se definieron los lugares de clasificación directa.

En la categoría Sub 12 varonil, el primer lugar fue para Rafael Cristóbal Flores Acosta, mientras que José Luis Jiménez González obtuvo la segunda posición. En la rama femenil, Alexia Aridai Tovar se colocó en el primer sitio y Lía Valentina García Ochoa aseguró el segundo lugar.

Por su parte, en la categoría Sub 20 femenil, las ajedrecistas clasificadas fueron Odette Saraí Monreal Hoyos, quien finalizó en el primer lugar, y Sheila Natalia Juárez Cabral, que ocupó la segunda posición tras una jornada competitiva.

La Olimpiada Municipal de Ajedrez forma parte del proceso selectivo rumbo a la etapa estatal, donde las y los mejores exponentes de Ciudad Juárez buscarán representar al municipio en la siguiente fase del calendario deportivo.

La liga organizadora informó que debido a la contingencia invernal que afecta a Ciudad Juárez y a distintas regiones del estado de Chihuahua, la gran final y la ceremonia de premiación en las demás categorías fueron pospuestas.

De acuerdo con los organizadores, las actividades pendientes se reanudarán la próxima semana, una vez que existan condiciones climatológicas seguras para competidores, entrenadores y asistentes.

