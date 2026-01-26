Consolidan semillero deportivo con exitoso torneo infantil de Jiu Jitsu en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Más de ocho academias participaron en el Kids BJJ Tournament pese a las bajas temperaturas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con una destacada participación y ambiente familiar, este domingo se llevó a cabo el “Kids BJJ Tournament” en Ciudad Juárez, evento organizado por Capital Fight en coordinación con las ligas municipales de Artes Marciales Mixtas (MMA) y Kick Boxing.

A pesar de las condiciones climatológicas adversas, decenas de niñas y niños pertenecientes a más de ocho academias locales participaron en los combates, los cuales formaron parte de su proceso de fogueo rumbo a próximas competencias de mayor nivel, como el campeonato nacional y la Olimpiada Estatal de Artes Marciales Mixtas.

El torneo tuvo como objetivo impulsar el desarrollo deportivo desde edades tempranas, fortalecer la disciplina competitiva y brindar experiencia en escenarios formales a los practicantes infantiles de Jiu Jitsu Brasileño.

Durante la jornada, se destacó el compromiso de las familias, quienes acompañaron y respaldaron a las y los competidores en todo momento, contribuyendo a un entorno seguro y motivador para los menores.

El presidente de la Liga Municipal de Artes Marciales Mixtas, Ricardo Morales, reconoció el esfuerzo conjunto de atletas y padres de familia, así como el valor formativo de este tipo de eventos.

“Agradecemos el esfuerzo de los pequeños y el compromiso de los padres de familia, que estuvieron apoyando en todo momento a sus hijos durante la competencia”, expresó.

De acuerdo con los organizadores, Ciudad Juárez se mantiene como una de las principales potencias en artes marciales mixtas a nivel estatal, resultado del trabajo coordinado entre academias, entrenadores y ligas municipales, así como de la realización constante de torneos y eventos de preparación.

Este tipo de competencias infantiles refuerzan la base deportiva de la ciudad, al promover valores como la disciplina, el respeto y la constancia, además de consolidar el crecimiento de las artes marciales en la frontera.

