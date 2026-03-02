Consolida Ciudad Juárez su liderazgo como base de la selección estatal de Taekwondo

Publicidad - LB2 -

Frontera aporta 54 de 76 lugares rumbo al Regional CONADE 2026 en Baja California.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Ciudad Juárez volvió a posicionarse como la principal base de la Selección Estatal de Taekwondo, al aportar 54 de los 76 lugares disponibles para integrar el representativo que competirá en el Regional de la Zona 1 este mes de marzo.

Un total de 27 escuelas afiliadas a la Liga Municipal de Taekwondo lograron colocar al menos a un atleta en la etapa regional, reflejando la amplitud y competitividad del semillero fronterizo.

En la distribución estatal, Chihuahua capital obtuvo 14 lugares; Nuevo Casas Grandes consiguió cuatro; mientras que Cuauhtémoc y Jiménez alcanzaron dos plazas cada uno.

En la modalidad de Poomsae, los municipios del centro del estado mantienen dominio; sin embargo, Juárez ha incrementado su presencia de manera constante en los últimos años, impulsado por el trabajo técnico de entrenadores en los distintos doyangs de la ciudad.

La selección continuará su preparación con miras al Regional de Taekwondo CONADE 2026 de la Región I, que se celebrará el 27 y 28 de marzo en Baja California, con participación de atletas de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora.

El certamen marcará el regreso al sistema de clasificación por regiones y definirá a los competidores que avanzarán a la final nacional programada en Tlaxcala.

