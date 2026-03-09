Consiguen taekwondoínes juarenses cinco medallas en el US Open de Las Vegas

Publicidad - LB2 -

Delegación de Ciudad Juárez destaca en uno de los torneos internacionales más importantes de la disciplina.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La delegación juarense de taekwondo obtuvo cinco medallas en el U.S. Open celebrado en Las Vegas, Nevada, uno de los torneos más relevantes a nivel internacional avalado por World Taekwondo.

En la competencia participaron atletas de distintos países, lo que convirtió el evento en un escenario de alto nivel para los competidores provenientes de Ciudad Juárez.

El desempeño de los deportistas locales permitió que cinco atletas subieran al podio en distintas categorías, destacando Leonardo Ferrer, quien obtuvo medalla de oro en la categoría infantil.

Asimismo, Darah Ponce logró medalla de plata en la categoría juvenil, mientras que Emiliano Talavera consiguió bronce en la categoría cadete.

En la categoría juvenil también obtuvieron medallas Iker Fierro y Alyson Acosta, quienes completaron la cosecha de preseas para la delegación fronteriza.

Otros atletas de Ciudad Juárez participaron en el torneo internacional, sumando experiencia y puntos en el ranking competitivo, entre ellos Alan Quintana, Regina Muñoz, Irlanda Rodríguez, Osiel Gámiz, Ernesto Valenti, Dairen Cedillo, Álvaro Verduzco, Nicolás Armendáriz y Jaqueline Cárdenas.

Entre las competidoras destacadas, Darah Ponce y Regina Muñoz continuarán su preparación rumbo a los campeonatos mundiales de sus respectivas categorías, programados para los próximos meses. 🥋🏅

