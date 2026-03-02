Conquista Leonel “Puma” Rodríguez el Campeonato Municipal de Kick Boxing en los 63 kilos

Publicidad - LB2 -

Liga Municipal de Box y Kick Boxing celebran su tercer evento combinado en el gimnasio Capital Fight.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Liga Municipal de Box y la Liga Municipal de Kick Boxing realizaron su tercer evento combinado en el gimnasio Capital Fight, donde distintas escuelas y academias locales presentaron a sus exponentes en una jornada que reunió a decenas de competidores y un lleno en las gradas.

El combate estelar puso en disputa el Campeonato Municipal de Kick Boxing en la categoría de 63 kilogramos, entre Jorge Rivas y Leonel “Puma” Rodríguez, en una pelea que cerró la cartelera.

Rodríguez se impuso por decisión unánime, asegurando el cinturón en una división superior, luego de haber obtenido previamente el título en los 61 kilogramos, consolidando su desempeño dentro del circuito amateur local.

El enfrentamiento fue disputado durante todos los asaltos, con intercambios constantes, aunque los jueces otorgaron la victoria al “Puma” tras evaluar la efectividad y el control del combate.

Leonel Rodríguez es entrenado por Ricardo Morales, quien ha impulsado su desarrollo como uno de los exponentes destacados en el ámbito amateur del kick boxing en la ciudad.

El evento forma parte del torneo conjunto organizado por ambas ligas, que busca brindar mayor fogueo competitivo y sumar experiencia a los atletas locales en disciplinas de combate.

