Confirman cartelera de boxeo “Honor y Furia en el Ring” tras superar pesaje oficial

La función se realizará este sábado 20 de diciembre en el Gimnasio Municipal Ignacio Allende con nueve combates programados desde las 17:00 horas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Los boxeadores y boxeadoras que integran la función “Honor y Furia en el Ring” cumplieron este viernes con el pesaje oficial, confirmando que todos se encuentran dentro del límite reglamentario para sus respectivos combates programados este sábado 20 de diciembre.

El evento contempla nueve peleas profesionales y se llevará a cabo en el Gimnasio Municipal Ignacio Allende, con inicio programado a las 5:00 de la tarde, consolidándose como una de las carteleras boxísticas más amplias del cierre de año en la ciudad.

La pelea estelar en peso súper ligero será protagonizada por el capitalino José Ángel “Mantequillita” Nápoles, quien se medirá ante el juarense Marcos “El Papitas” González, en un duelo que enfrenta experiencia y localía frente a un rival proveniente del centro del país.

En la división súper gallo, pactada en 53.5 kilogramos, Sergio “El Diablito” Santana se enfrentará a Alejandro “El Apachito” Moreno, quien registró 54.5 kilos en la báscula. Otro combate relevante será el de peso mini mosca, donde Cirilo “Power” Martínez chocará con Brayan “Terry” Guillermo en una pelea pactada a 10 rounds.

La cartelera incluye además el enfrentamiento en peso pluma entre el oriundo de Nezahualcóyotl Ian García y el chihuahuense Marco Antonio Moreno, así como la pelea femenil de la noche, también en peso mini mosca, donde Ángeles “La Chicana” Mogel debutará frente a María Belén.

Completan la función los combates en peso súper mosca entre el juarense Pedro Joel Roldán y Brandon, originario de Agua Prieta, Sonora; el duelo en peso gallo donde Kevin Alonso Prado debutará como profesional ante Esdras Ríos; y la pelea de apertura en peso súper ligero entre Héctor Alejandro Estrada y Ricardo Ordoñez.

