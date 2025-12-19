Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
    Publicidad - LB1B -
    diciembre 19, 2025 | 16:42
    InicioDeportes

    Confirman cartelera de boxeo “Honor y Furia en el Ring” tras superar pesaje oficial

    Deportes

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    La función se realizará este sábado 20 de diciembre en el Gimnasio Municipal Ignacio Allende con nueve combates programados desde las 17:00 horas.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Los boxeadores y boxeadoras que integran la función “Honor y Furia en el Ring” cumplieron este viernes con el pesaje oficial, confirmando que todos se encuentran dentro del límite reglamentario para sus respectivos combates programados este sábado 20 de diciembre.

    El evento contempla nueve peleas profesionales y se llevará a cabo en el Gimnasio Municipal Ignacio Allende, con inicio programado a las 5:00 de la tarde, consolidándose como una de las carteleras boxísticas más amplias del cierre de año en la ciudad.

    - Publicidad - HP1

    La pelea estelar en peso súper ligero será protagonizada por el capitalino José Ángel “Mantequillita” Nápoles, quien se medirá ante el juarense Marcos “El Papitas” González, en un duelo que enfrenta experiencia y localía frente a un rival proveniente del centro del país.

    En la división súper gallo, pactada en 53.5 kilogramos, Sergio “El Diablito” Santana se enfrentará a Alejandro “El Apachito” Moreno, quien registró 54.5 kilos en la báscula. Otro combate relevante será el de peso mini mosca, donde Cirilo “Power” Martínez chocará con Brayan “Terry” Guillermo en una pelea pactada a 10 rounds.

    La cartelera incluye además el enfrentamiento en peso pluma entre el oriundo de Nezahualcóyotl Ian García y el chihuahuense Marco Antonio Moreno, así como la pelea femenil de la noche, también en peso mini mosca, donde Ángeles “La Chicana” Mogel debutará frente a María Belén.

    Completan la función los combates en peso súper mosca entre el juarense Pedro Joel Roldán y Brandon, originario de Agua Prieta, Sonora; el duelo en peso gallo donde Kevin Alonso Prado debutará como profesional ante Esdras Ríos; y la pelea de apertura en peso súper ligero entre Héctor Alejandro Estrada y Ricardo Ordoñez.

    Galería

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN INVESTIGA

    ADN Investiga

    La frontera que se respira: El aire que enferma a la ciudad (parte 1)

    Contaminación persistente en Ciudad Juárez genera alerta por impacto en la salud pública Ciudad Juárez,...
    REPORTAJE ESPECIAL
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Estado

    Felicita Rosana Díaz a Ariadna Montiel por recibir el Premio Lidera 2025 en Visión Transformadora

    La diputada Rosana Díaz de Morena felicita a Ariadna Montiel, galardonada con el Premio...
    Estado

    PT fortalece sus presidencias municipales y compromete acciones para el desarrollo integral de Chihuahua

    La dirigencia del Partido del Trabajo (PT) sostuvo una reunión con las personas representantes...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.