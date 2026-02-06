Publicidad - LB2 -

Los representativos U-18 buscan su pase al regional en la capital del estado.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La delegación de Ciudad Juárez partió este viernes rumbo a la ciudad de Chihuahua para participar en el Campeonato Estatal de Basquetbol 3×3, donde competirá con tres equipos en la categoría U-18 (2008-2009) en busca de un lugar en la fase regional de la especialidad.

Los representativos juarenses enfrentarán un proceso altamente competitivo, ya que el regional agrupa a equipos de entidades con amplia tradición basquetbolera como Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora y Chihuahua, lo que eleva el nivel de exigencia del torneo estatal.

Los equipos, dirigidos por Juan Escalante como entrenador y Gerardo Castro como asistente, participan bajo el nombre de Indomables. El equipo Indomables 1 está integrado por Miguel Santiago, Juan Carlos Escalante Zavala, Decena Delgado, Emiliano Axel Bernal Oviedo y Ángel Delgado Rodarte.

El conjunto Indomables 2 lo conforman Ángel Sebastián Amador Hidalgo, Diego Andrés Martínez Rodríguez, Gael Iván Castillo Méndez y Diego Alejandro Reyes Nevárez; mientras que Indomables 3 está integrado por Gabriel Galván Gómez, Jacobo Aguirre Cajiga y Santiago Damián Mesta Velasco.

Escalante señaló que el proceso de preparación fue limitado, aunque expresó confianza en el nivel competitivo de sus jugadores, quienes ya cuentan con experiencia en competencias nacionales.

“Estamos listos para traernos la medalla de oro, confiados en que sabemos lo que pueden hacer los muchachos, aunque sea una modalidad nueva para nosotros”.

El entrenador explicó que la participación en esta modalidad responde a cambios recientes en la estructura competitiva nacional, lo que llevó al equipo a adaptarse al formato 3×3.

El torneo se desarrollará en el Basketball Training Center de la capital del estado, y los equipos ganadores integrarán la base de la selección representativa de Chihuahua para las siguientes etapas del proceso competitivo.

