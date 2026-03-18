Clasifican tres atletas juarenses a Juegos Conade 2026 en luchas asociadas

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Representarán a Chihuahua tras obtener su pase en clasificatorio nacional realizado en Oaxaca.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Tres atletas juarenses aseguraron su participación en los Juegos Conade 2026 en la disciplina de luchas asociadas, tras obtener su clasificación en el torneo nacional realizado el pasado fin de semana en Oaxaca.

La presidenta de la Liga Municipal, Paulette Sandoval, informó que las competidoras clasificadas pertenecen a la categoría U20 y fuerzas básicas, destacando su desempeño en la competencia nacional.

“Las atletas lograron su pase a la etapa nacional tras una destacada participación en el clasificatorio”, indicó.

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Las deportistas que representarán a Chihuahua son Atenea Castañeda en la categoría de 76 kilogramos, Isabel García en 68 kilogramos, y Jocelyn Alvarado en 65 kilogramos en fuerzas básicas.

Además, otros atletas juarenses participaron en el clasificatorio nacional, entre ellos Leonardo Arturo Castañeda, Santiago Máynez, Christopher Caleb Harris y Héctor Adrián Alanís, quienes compitieron representando al estado.

La Olimpiada Nacional de luchas asociadas se llevará a cabo en Puebla durante el mes de mayo, donde los atletas buscarán posicionarse a nivel nacional y consolidar su desarrollo deportivo.

La participación de los juarenses en esta disciplina refleja el avance del deporte local y el impulso a nuevas generaciones en competencias de alto nivel.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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