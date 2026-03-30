Buscan basquetbolistas juarenses pase histórico al Mundial U18

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Selección mexicana inicia concentración en Ciudad Juárez rumbo al AmeriCup 2026.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Jóvenes basquetbolistas iniciaron en Ciudad Juárez su concentración rumbo al Torneo AmeriCup U18, con el objetivo de conseguir un lugar en el Mundial de la categoría, algo que México no ha logrado a nivel juvenil.

Desde el fin de semana, jugadores provenientes de distintos estados del país arribaron a esta frontera para integrarse a los entrenamientos de la Selección Mexicana, en un proceso competitivo que definirá a los 12 integrantes del equipo final.

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El entrenador nacional, Juan Escalante, destacó que existe una base importante de talento originario de Chihuahua y Ciudad Juárez, lo que fortalece las aspiraciones del representativo.

“Nunca en la historia juvenil México ha estado en un mundial, tratamos de hacer historia”.

En total, participan 25 jugadores de entidades como Chiapas, Veracruz, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Tamaulipas, así como mexicoamericanos con residencia en Estados Unidos.

Los entrenamientos se desarrollan dos veces al día en el Gimnasio Municipal Josué Neri Santos, con sesiones programadas por la mañana y por la tarde durante toda la semana.

“Es un proceso para llegar al AmeriCup, donde 8 países se disputan 4 boletos para llegar al mundial”.

El cuerpo técnico indicó que el proceso de selección será exigente, ya que solo 12 jugadores conformarán el equipo que competirá en el torneo continental.

Además, se destacó la posibilidad de que Ciudad Juárez pueda convertirse en sede de futuros eventos internacionales de basquetbol, lo que reforzaría su posicionamiento en el ámbito deportivo.

La concentración forma parte del camino rumbo al AmeriCup U18, torneo clasificatorio donde México buscará acceder por primera vez a una Copa del Mundo en esta categoría.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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