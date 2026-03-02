Anuncian pelea de la “Bonita” Fernández y duelo de influencers en el Neri Santos

Publicidad - LB2 -

Función profesional se realizará el 14 de marzo con combate estelar ante la japonesa Tenkai Tsunami.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Ciudad Juárez será sede de una función de boxeo profesional el próximo sábado 14 de marzo a las 19:00 horas en el Gimnasio Municipal Josué Neri Santos, donde la campeona Diana “Bonita” Fernández encabezará la cartelera.

La pugilista juarense, referente del boxeo femenil en la categoría mosca, enfrentará a la japonesa Tenkai Tsunami en un combate pactado a 10 rounds, organizado por la empresa local Latin KO.

En conferencia de prensa, Fernández señaló que se ha preparado para mantener su nivel competitivo ante una rival con amplia experiencia internacional.

“Los japoneses son los kamikaze del ring, ella tiene 40 peleas su récord es bueno y tengo que reforzar mi status”.

La campeona también agradeció el respaldo institucional que ha recibido para su carrera deportiva y aseguró que buscará cerrar el año con una pelea por el título absoluto.

La función incluirá además un combate especial entre los locutores e influencers fronterizos Nicolás “Pollito” Díaz y Juan José “Juan Jo” de la Rosa, quienes subirán al ring como parte del espectáculo previo al duelo estelar.

En la esquina de Juan José estará el exboxeador Mickey Román, mientras que Juan “Ranchero” Ramírez acompañará al “Pollito” Díaz.

Autoridades deportivas municipales señalaron que la velada busca ofrecer un espectáculo de alto nivel y continuar posicionando a Ciudad Juárez como plaza relevante para el boxeo profesional en la región fronteriza.

