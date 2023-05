Ana Guevara: «Vendan Avon o Tupperware». Tupperware: «Trabajemos juntxs…»

Publicidad - LB2 -

Ana Guevara acusa a nadadoras mexicanas de deber casi 3 millones de pesos. ¿Qué dicen las involucradas?

Ciudad de México (ADN/Staff) – La exmedallista olímpica Ana Guevara, actual directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), salió al paso de las críticas de las deportistas acuáticas que alegaban falta de apoyo económico. Guevara lamentó que estas deportistas intenten «manejar con dolo y desinformar» a la sociedad, afirmando rotundamente que en la administración actual, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se les ha destinado una suma millonaria.

Ante las acusaciones de falta de apoyo, Ana Guevara enfatizó que las deportistas de Nado Sincronizado «mienten». Aclaró que, si bien el proceso de Kiril Todorov no está vinculado con la CONADE, ya que ellos no fueron los que solicitaron dicha participación, esto dejó a los deportes acuáticos por fuera de los apoyos económicos, debido a que no compitieron durante todo el año pasado.

Guevara señaló que se les advirtió sobre esta situación y ahora intentan jugar al «teléfono descompuesto». Calificó a las deportistas de «mentirosas» y destacó que se les han otorgado 40 millones de pesos en becas, entrenadores y todos los apoyos necesarios, incluyendo alimentación, alojamiento y atención en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR).

Para la directora de CONADE, es una falta de respeto hacia el país que representan y hacia el presidente de la República, quien les ha brindado apoyo incluso en tiempos de pandemia.

En una entrevista concedida a la cadena W Radio, la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportes (CONADE) no dudó en lanzar acusaciones abiertas hacia las deportistas mexicanas, la entrenadora Adriana Loftus y su esposo. Ana Guevara los señaló como «deudores» debido a la falta de comprobación de gastos en los ejercicios realizados en los años 2016 y 2018, con una suma aproximada de 3 millones de pesos. Además, dejó claro que la CONADE no les otorgará más recursos y que si alguien desea ayudarles, deberá hacerlo de manera particular.

Guevara hizo referencia a posibles benefactores como Carlos Slim o Juan Pérez, a quienes señaló como personas que podrían costear los viajes y gastos de las deportistas. Sin embargo, enfatizó que el estado mexicano, a través del Comité Estabilizador, no puede proporcionar los recursos necesarios. También destacó que el equipo de Natación Artística tiene una deuda de 2 millones 748 mil 338 pesos por los ejercicios de los años mencionados, y que no han logrado comprobar sus gastos.

La titular de la CONADE no se detuvo en sus acusaciones y también señaló a la entrenadora y su esposo como deudores, al igual que algunas de las atletas. Guevara enfatizó que con estas revelaciones, se pone de manifiesto el verdadero estatus de las involucradas, dejando claro que no tienen la razón y que están mintiendo.

Esta acusación de millonaria deuda ha generado gran revuelo en el ámbito deportivo. La reacción de las deportistas mexicanas y la entrenadora Adriana Loftus ante estas afirmaciones aún está por conocerse. Los detalles de esta situación, así como la postura de las involucradas, se presentan a continuación.

Si Avon o Tupperware se quieren sumar, estaremos contentas

Jessica Sobrino, integrante de la Selección Mexicana de Natación Artística, no se quedó callada frente a las recientes declaraciones de Ana Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE). Guevara había mostrado despreocupación ante el esfuerzo extra que los atletas deben realizar debido a la falta de becas, llegando incluso a sugerir que vendieran productos como calzones, trajes de baño, Avon o Tupperware. Ante esto, Sobrino ve el lado positivo y considera que cualquier apoyo suma.

En entrevista reciente, Jessica Sobrino compartió su postura: «La verdad no es ofensa, nosotros si es necesario venderemos otras cosas, todo suma, si Avon y Tupperware se quieren sumar a nuestra causa, estaremos muy contentas». La nadadora de 28 años destacó que la búsqueda de apoyos privados es necesaria para garantizar su bienestar deportivo y no causar problemas.

La falta de presupuesto económico para competir internacionalmente ha sido una constante para las «sirenas mexicanas», como se les conoce. Ante esto, Sobrino subrayó la importancia de buscar apoyos privados. Sin embargo, Ana Guevara las calificó como «deudoras» y afirmó haberles otorgado 40 millones de pesos en becas y apoyos.

Ante esta cifra mencionada por la directora de la CONADE, Jessica Sobrino desconoce los detalles y gastos asociados, ya que no ha recibido esa cantidad para competencias. La atleta expresó: «La verdad no sabemos a qué se refiera, los 40 millones no sabemos si se refiere a toda nuestra carrera deportiva. Yo llevo viviendo ahí (en el CNAR) desde los 12 años, entonces seguramente se ha hecho un gasto significativo en mí, por ejemplo».

A pesar de las diferencias, Sobrino destacó su desempeño en la piscina como respuesta a cualquier inversión que se haya hecho en ella: «Tengo seis medallas de oro en Juegos Centroamericanos, dos medallas de plata en Juegos Panamericanos y otras competencias. Me considero una buena inversión».

«Encontremos maneras de trabajar juntxs»

Guevara calificó a las nadadoras de mentirosas y deudoras, y las invitó a vender productos como Avon o Tupperware para costear sus competencias. Estas palabras han generado una amplia reacción en el ámbito deportivo y más allá.

A pesar de las controversias, el equipo de Natación Artística ha recibido numerosas muestras de solidaridad. Después de su destacada participación en la Copa del Mundo de Egipto, donde obtuvieron cuatro medallas (tres de oro y una de bronce), las nadadoras se han convertido en un símbolo de lucha y perseverancia.

En respuesta a las palabras de Ana Guevara, Tupperware ha decidido respaldar a las nadadoras. A través de sus redes sociales, enviaron un mensaje de apoyo directo a las deportistas:

«Hola @jessisobrino, @GlendaInzunzac, @PamelaToscano10 y equipo, queremos escucharlas. Nuestras puertas están abiertas, encontremos maneras de trabajar juntxs y ayudar a más #mexicanasincreíbles como ustedes a lograr sus sueños».

Este inesperado apoyo no solo brinda un respaldo económico potencial, sino que también envía un mensaje contundente hacia Ana Guevara y la CONADE. La solidaridad y el reconocimiento hacia el esfuerzo de las nadadoras se han vuelto tendencia en las redes sociales, generando un amplio debate sobre la importancia del respaldo institucional y la responsabilidad de las autoridades deportivas.

Hola @jessisobrino, @GlendaInzunzac, @PamelaToscano10 y equipo, queremos escucharlas, nuestras puertas están abiertas, encontremos maneras de trabajar juntxs y ayudar a más #mexicanasincreíbles como ustedes a lograr sus sueños. #juntosllegamosmaslejos #hoyningunanadasola — Tupperware México (@MXTupperware) May 19, 2023