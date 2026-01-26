Alistan judokas juarenses su participación en la Olimpiada Estatal 2026

Publicidad - LB2 -

Ciudad Juárez será sede del clasificatorio estatal el próximo fin de semana.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Judokas de Ciudad Juárez se reportan listos para competir en la Olimpiada Estatal 2026, que se llevará a cabo el próximo fin de semana en el Gimnasio Municipal Adaptado “Lic. Benito Juárez”, evento clave dentro del proceso rumbo a la etapa nacional.

La justa estatal reunirá a cientos de atletas de distintos municipios de Chihuahua, quienes buscarán asegurar su pase a la siguiente fase en categorías que van desde mini hasta sub 24, lo que convierte a la competencia en una de las más amplias y exigentes del calendario deportivo.

De acuerdo con el historial reciente, los principales contendientes para los representantes juarenses provendrán de los municipios de Chihuahua, Parral y Delicias, regiones que en años anteriores han mostrado un alto nivel competitivo en esta disciplina.

Como parte de la preparación, hace unas semanas se realizó la Copa Juárez, que funcionó como clasificatorio municipal y como torneo de fogueo, permitiendo a las y los judokas de la frontera afinar su condición física, llegar en peso y medir su nivel previo al estatal.

En dicha competencia participaron atletas de todas las escuelas de judo de Ciudad Juárez, quienes lograron su clasificación y reforzaron su preparación técnica y competitiva de cara a la Olimpiada Estatal.

La Liga Municipal de Judo reconoció el respaldo del presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, quien, a través del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Ciudad Juárez, brindó el apoyo necesario para la organización y realización de este proceso deportivo.

La Olimpiada Estatal de Judo representa una etapa determinante para las y los atletas juarenses, quienes buscarán consolidar a la frontera como una de las principales potencias estatales en esta disciplina.

