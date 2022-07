Amplían operativo de vacunación en Hospital Militar Regional

Se administrará dosis de refuerzo a menores de 12 a 17 años con comorbilidades, así como primera y segunda dosis a menores de mismo rango de edad sin comorbilidad.

Chihuahua, Chih. (ADN / Martín Orquiz) – El operativo de vacunación para aplicar dosis de refuerzo para menores de 12 a 14 años con comorbilidades, que se realiza en el Hospital Militar Regional, se extendió a la población de 12 a 17 años, se dio a conocer a través de un comunicado.

En el mismo operativo, se agrega el suministro de primera y segunda dosis de Pfizer para niñas y niños de 12 a 17 años sin comorbilidades, que no hayan completado su esquema de vacunación.

Esta jornada se llevará a cabo debido a que aún existen menores que no pudieron acudir en su turno porque no tenían los 12 años cumplidos en ese momento y, ahora, no se pueden vacunar con el grupo de 5 a 11 porque ya exceden la edad.

El operativo se realizará junto con el de menores con comorbilidades en el Hospital Militar Regional en un horario de 08:00 a 10:00 horas en el orden de la letra inicial de su primer apellido de A a G, de H a P de 10:00 a 12:00 horas y de Q a Z de 12:00 a 13:00 horas.

Los requisitos para este grupo de edad son el registro en mivacuna.salud.gob.mx, comprobante de primera dosis (en caso de ya contar con la primera), así como estar dentro del rango de 12 a 17 años sin excepciones.

Mañana continúa la aplicación de la dosis de refuerzo para los menores con factores de riesgo para los primeros apellidos que comienzan con M a Q de 08:00 a 10:00 horas, de R a V de 10:00 a 12:00 horas y de W a Z de 12:00 a 13:00 horas.

