Mauricio Ochmann: “Mi propósito y mi responsabilidad social van más allá de entretener»

La estrella del cine iberoamericano y figura de la televisión en español habla sobre su trabajo y la perspectiva que quiere compartir con la audiencia a partir de su historia personal para inspirar cambios. Inicia en Washington DC una gira por Estados Unidos con el espectáculo “Actuando en vida”.

Estados Unidos (VOA) – El actor Mauricio Ochmann, nacido en Estados Unidos, pero criado en México, cuenta cómo por las mismas vueltas que da la vida, luego de ser adoptado a los días de nacido en Washington DC, y una vida llevada a tropiezos en el hogar adoptivo en busca de sí mismo por una identidad, esta lo llevó a la actuación.

Y vaya cosas de la “suerte o el destino”, como comenta a la Voz de América la estrella de actualidad del cine iberoamericano, y de series de televisión que se cuelan por todas las plataformas digitales y la pantalla chica en los hogares del continente, pero su proceso mismo de la fama le ha llevado a dar un giro.

Cuando lo invitaron a unirse al elenco de «El señor de los cielos» en un bache entre proyectos de actuación- tuvo licencia de los productores para colorear el personaje del mundo del crimen asignado para crearlo a su antojo, y así de El Chema, hizo un prototipo de actuación, al darle una forma de hablar y el sentido del humor al personaje como ha dicho Ochmann “fue un juguetote para mí como actor”.

El Chema Vanegas, un joven jefe de uno de los cárteles de la droga, mesurado, se convirtió en un fenómeno de la serie, por la que hubo el interés de los realizadores de mantenerlo vivo -porque el plan inicial era sólo para un temporada- e incluso después surgió la idea de lanzar otra versión sostenida solo en ese personaje, con su nombre en el título.

Si bien este protagónico que llegó después de muchos años de carrera y de escalar en la industria del espectáculo con roles inolvidables de galán en telenovelas, filmes en roles secundarios en Hollywood con estrellas como Kevin Costner en “Mensaje de amor en una botella” y en coproducciones y en el teatro, no le habían llevado a preguntarse sobre su compromiso como actor.

- Publicidad - HP1

Pero una gira de promoción y acercamiento con el público en Estados Unidos y México le encendió la bombilla sobre la responsabilidad de las estrellas de la industria, esto cuando niños y adolescentes estaban fascinados de verle y le comentaban “que querían ser como él (no el actor) sino como el Chema”, el narcotraficante.

“Hice una gira por México y casi todo Estados Unidos para fotos y firmas de autógrafos y me di cuenta que tenía muchísimos fans de cinco a 13 años, pero no míos, del Chema, y decían quiero ser como tu cuando sea grande, como el Chema. Pero ahí me cayó no sé y pensé creo que algo estoy haciendo mal y siento que tenemos responsabilidad social y caí en cuenta que el mensaje que estamos mandando está como torcido”, ha dicho Ochmann.

Estos días, esta figura del espectáculo se prepara para iniciar en Washington DC una gira por 12 ciudades de la Unión Americana que empieza el 3 de septiembre y concluirá el 22 de octubre en la ciudad de Denver, Colorado.

Este “es un espectáculo para venues teatrales, donde me estaré presentando a cara limpia, sin personaje, con el corazón abierto hablando de diferentes momentos de mi vida, de adversidades que he tenido que pasar y lo que he hecho en diferentes momentos de mi vida, o lo que he hecho para estar hoy donde estoy, tanto en lo personal como en lo profesional”, comenta Ochmann a VOA.

El nuevo espectáculo con el que quiere acercar a los seguidores desde los escenarios comenzó a gestarse por una sensación que nació como de una necesidad.

«Sentí desde hace un par de años como un propósito distinto, como un sentido de responsabilidad social de decir yo he vivido todo esto desde mi infancia (…) mi propósito y mi responsabilidad más allá de entretener es compartir lo que me ha sucedido, lo que he hecho con lo que me ha sucedido tanto personal como profesionalmente», explica a VOA.

En su vida dice, las diferentes facetas lo han llevado a momentos oscuros, como las adicciones, las que ha tenido que superar con la premisa de encontrarse a sí mismo, y es esa parte es la que quiere compartir con el público en esta gira.

Porque con el tiempo –dice- se ha dado cuenta, por comentarios que le han hecho sus seguidores, que al exponer su testimonio y transparentar los claroscuros de su vida, muchas personas le han manifestado que les ha ayudado.

“Como lo voy a exponer o lo voy a compartir creo que de alguna manera puede ser motivador para otras personas y también que puedan decir: a mi me pasó esto y me sigo haciendo la víctima en lugar de decir, voy a sobrepasar cierta adversidad, trauma o cierto fantasma del pasado para seguir creciendo como ser humano”, dice el actor.

“Uno tiene que darle sentido a su propia vida y encontrarse dentro”

Mauricio Ochmann habla con franqueza de los procesos que ha tenido que enfrentar, las jornadas de terapia que en las que ha caminado para avanzar y crear esos lazos indispensables para hacer llevadera la vida.

Ser adoptado en la capital estadounidense y luego llevado a México –con separaciones de por medio-, pero luego buscar sus propia voz interior y al tener alas de libertad viajar a Los Ángeles para formarse en la actuación son las balizas que hoy pesan en una historia de vida que se complementa con lo que aprende cada día, dice.

“La pertenencia al final me la he dado yo, no tanto un país u otro y dicen que uno es donde lo crían, yo me críe en México, siento que soy mexicano, me siento hispano y latino, pero de alguna manera también nací en Estados Unidos, mi madre biológica a la que no conozco es estadounidense, pero mi papá biológico es español, entonces soy una mezcla”, puntualiza Ochmann.

El actor Ochmann comenta que este espectáculo «el más personal» de su carrera actoral es una necesiedad de contarlo frente al público para mostrar que en todo hay luces y sombras, y para dejar testimonio de su vida.