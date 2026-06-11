Falla transmisión de Vix previo a inauguración del Mundial 2026

Publicidad - LB2 -

Usuarios reportaron problemas en la plataforma minutos antes del show inaugural con Shakira y Belinda

Ciudad de México (ADN/Staff) – La plataforma de streaming Vix presentó fallas minutos antes del inicio de la ceremonia inaugural de la Copa Mundial FIFA 2026, programada para este jueves en el Estadio Ciudad de México.

El servicio había anunciado la transmisión de los 104 partidos del torneo, incluido el encuentro inaugural entre México y Sudáfrica, así como el espectáculo previo al partido.

- Publicidad - HP1

Usuarios que contrataron el plan del Mundial reportaron la aparición de un mensaje de error en la plataforma, en el que se indicaba que el servicio presentaba problemas técnicos.

“Algo no está funcionando con nuestro servidor. Estamos trabajando para solucionarlo”.

La falla ocurrió minutos antes del inicio del show inaugural, previsto para las 11:30 horas, con la participación de Shakira y Belinda en la cancha del Estadio Ciudad de México.

El partido entre México y Sudáfrica está programado para iniciar a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, como primer encuentro oficial de la justa mundialista.

El incidente generó molestia entre usuarios, debido a que se presentó justo antes de uno de los eventos más esperados del arranque del torneo.