Conoce cuál es el perro más popular en EE.UU.

Después de tres décadas, el labrador retriever ha dejado de ser la raza de perro favorita en EEUU. De acuerdo con la asociación American Kennel Club (AKC), el bulldog francés es actualmente el can favorito en el país.

Estados Unidos (VOA) – El registro de la institución sin ánimo de lucro American Kennel Club (AKC) , que monitorea los perros más buscados por los estadounidenses, señala que después de 31 años el labrador retriever ya no es la raza más popular en el país. Ahora, el bulldog francés, conocido como «frenchie», se ha coronado como el favorito.

Originarios del siglo XIX, los bulldogs franceses, paradójicamente, no nacieron en Francia, sino en Inglaterra. Durante la Revolución Industrial muchos trabajadores ingleses se trasladaron al norte de Francia con sus perros, y es allí donde se popularizaron. Más tarde, los turistas estadounidenses se enamoraron de esta raza y la empezaron a exportar al país.

¿Por qué son los más populares?

Característico por sus orejas puntiagudas y su cuerpo robusto, en la actualidad los bulldogs franceses se han vuelto especialmente populares en grandes ciudades estadounidenses como Houston, Los Ángeles o Nueva York. Precisamente en la gran manzana llevan 3 años siendo la raza preferida.

“Creo que una de las razones por las que esto está sucediendo es porque la gente ahora vive de manera diferente, ¿Cierto? Vives en un apartamento, no todo el mundo compra una casa ahora mismo. Un bulldog francés es genial para los que viven en apartamentos. No es una raza ruidosa y, de hecho, necesitan ejercicio moderado, sólo una caminata corta” dijo a la Voz de América la vicepresidenta de comunicación y RR.PP. del American Kennel Club, Brandi Hunter.

Además, la experta señala que también suelen poder viajar, y que son una raza que disfruta de los abrazos con sus dueños, de la estimulación mental y entreteniéndose con sus juguetes.

Su carácter divertido también los convierte en compañeros ideales:

“Son muy lindos, muy relajados y juguetones cuando quieres que lo sean” explicó a la VOA Kelly, una joven que tiene un bulldog francés de dos años y que señaló que está “muy feliz” gracias al animal.

Una opinión similar tiene Paul, dueño de un bulldog francés rescatado de un refugio: “Son perros muy chéveres y calmados… Perros relajados, calmados y muy divertidos, ya sabes”.

Esta raza de perros también es popular entre las celebridades. Estrellas como Dwayne Johnson, conocido como “La Roca”; Madonna; Leonardo DiCaprio o Lady Gaga los escogieron como su mascota.

De hecho, en 2021 unos hombres armados secuestraron en Hollywood a dos de los bulldogs franceses de Lady Gaga, conocidos como Koji y Gustav, y dispararon al empleado que los paseaba. La cantante ofreció una recompensa de 500.000 dólares y, finalmente, los pudo recuperar. Las autoridades afirmaron que el atacante quiso robar los perros por el alto valor económico que tienen y que no sabía que los animales pertenecían a la cantante.

Pero, desafortunadamente, este no es un hecho aislado. Su creciente visibilidad y su precio, que en ocasiones puede superar los $6.000 dólares, ha provocado que los ladrones los roben para revenderlo en el mercado negro. Su tamaño facilita que sea más sencillo agarrarlos y salir corriendo.

Numerosos lugares en Estados Unidos han experimentado robos de esta raza de perros. En Washington DC uno de los casos que acaparó más titulares fue el de Bruno, un cachorro de bulldog francés que fue secuestrado. Más tarde, la policía metropolitana anunció que lo encontraron muerto en el estado de Maryland.

Y aunque desde el American Kennel Club señalan que las cifras de robo han descendido en comparación con otros años, recomiendan que los dueños no bajen la guardia:

“Decimos a las personas todo el tiempo que estén atentos, que se aseguren de no publicar demasiadas cosas en las redes sociales sobre sus perros. Que intenten pasearlos cuando hay más gente, así que no lo hagas muy temprano en la mañana ni muy tarde por la noche. (…) No dejes a tu perro desatendido, no lo dejes atado fuera de la tienda, no dejes a tu perro en el coche” explicó Hunter.

Más que un animal de compañía:

Los expertos señalan los beneficios que aportan las mascotas a los seres humanos, especialmente durante épocas como la pandemia, cuando los trastornos mentales aumentaron en lugares como Estados Unidos.

“Lo que proporcionan es un sentimiento de apoyo social, y no sólo mejoran el estado de ánimo, sino que ayudan a no sentirte tan solo, a darte una compañía, una interacción… dijo a la VOA la psicóloga clínica Sarah Gómez. “Aunque no sean personas, los animales también demuestran que pueden sentir emociones” añadió.

Una encuesta elaborada por la Sociedad Estadounidense de Prevención de Crueldad a los Animales reveló que, al inicio de la pandemia, casi uno de cada cinco hogares estadounidenses adoptó una mascota, un 90% de los cuales fueron perros.

