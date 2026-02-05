Presenta UTPN la revista científica Basachí para impulsar la producción académica

Publicidad - LB2 -

La publicación semestral difunde investigación universitaria generada en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Universidad Tecnológica Paso del Norte (UTPN) presentó el segundo número del tercer volumen de la revista científica Basachí, una publicación semestral orientada a fortalecer la producción académica, la investigación y la reflexión docente en Ciudad Juárez.

La presentación se llevó a cabo en el Museo de Arte de Ciudad Juárez, donde se informó que la revista tiene como objetivo difundir trabajos vinculados con la educación superior, promover buenas prácticas de escritura académica y consolidar procesos de evaluación por pares, como parte de una estrategia para impulsar la cultura científica en la región.

- Publicidad - HP1

La directora de la revista, María Cristina Guevara Neri, explicó que Basachí busca convertirse en un espacio permanente para la divulgación del conocimiento generado en instituciones de educación superior, fomentando la participación de docentes, investigadores y estudiantes universitarios.

“La publicación tiene el objetivo de difundir la producción académica y fortalecer la cultura de la investigación en Ciudad Juárez, a través de buenas prácticas de escritura y evaluación académica”, señaló.

El número presentado corresponde al periodo julio–diciembre de 2025 e incluye seis artículos científicos elaborados por catedráticos, investigadores y estudiantes del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ) y de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). Los trabajos abordan temas como inteligencia artificial, sistemas de gestión de la calidad, diseño industrial, análisis de sistemas blandos, manejo de datos y bienestar integral de estudiantes universitarios.

Los textos fueron evaluados por especialistas en cada área, posteriormente editados y compilados por la UTPN, y se encuentran disponibles en formato digital a través del sitio oficial de la revista.

Durante el evento, el rector de la UT Paso del Norte, Francisco Llera Pacheco, destacó que uno de los propósitos centrales de Basachí es socializar el conocimiento científico y sacarlo de los espacios tradicionales de circulación académica.

“Lo importante es socializarlo y colectivizar el conocimiento; por eso convocamos a la comunidad científica y a los medios de comunicación”, expresó.

La UTPN informó que Basachí mantiene abierta su convocatoria para investigadores, docentes y estudiantes de licenciatura y posgrado, tanto de México como del extranjero, interesados en publicar artículos de divulgación científica.

Con información de la Universidad Tecnológica Paso del Norte

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.