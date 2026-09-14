Presenta UTCJ nueva capacitación en tecnología SMT para industria electrónica

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La oferta responde a la demanda técnica de la manufactura electrónica en Ciudad Juárez y contempla cursos sabatinos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez presentó su nueva oferta de capacitación en tecnología de montaje superficial, conocida como SMT, orientada a fortalecer las habilidades técnicas requeridas por la industria electrónica local.

El anuncio se realizó durante una rueda de prensa encabezada por el rector de la UTCJ, Óscar Ibáñez Hernández, acompañado por Adrián Nájera, director de NETsMX, empresa encargada de impartir los programas, y Jessica Morales, directora de Vinculación de la universidad.

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La institución informó que la nueva oferta responde a un entorno industrial en el que una parte mayoritaria de la manufactura local está vinculada con la electrónica, sector que demanda personal especializado en procesos de ensamble y revisión de componentes.

Ibáñez Hernández destacó la aceptación que han tenido los esquemas de actualización técnica impulsados por la UTCJ, al señalar que estos programas se diseñan con base en las necesidades del sector productivo de Ciudad Juárez.

Adrián Nájera explicó que la manufactura electrónica y los procesos SMT han cobrado relevancia por la presencia y expansión de empresas globales en la región, lo que ha incrementado la demanda de formación especializada.

El director de NETsMX detalló que el SMT consiste en el montaje superficial de componentes en tarjetas electrónicas, proceso que incluye impresión de pasta, colocación de piezas, reflujo y revisión final de cada tablilla.

Jessica Morales informó que la UTCJ ya ha capacitado a más de 120 personas en esta vertiente, y presentó el catálogo de cursos disponibles para quienes buscan actualizarse o incorporarse a este campo técnico.

La oferta incluye el curso de electrónica básica aplicada a SMT, con una duración de 80 horas y costo de 2 mil pesos, programado del 23 de enero al 13 de febrero de 2027.

También se contemplan módulos especializados en SMT, con costos de entre mil 500 y 3 mil pesos, cuya promoción principal se realizará en enero, así como el taller de reparación y diagnóstico de tablillas, con duración de 20 horas y costo de 2 mil 500 pesos, del 26 de septiembre al 17 de octubre.

La universidad también ofrecerá un programa de diagnóstico avanzado de 24 horas y un curso de diseño de tablillas con KitKat, de 30 horas, con costo de 2 mil 500 pesos, programado del 26 de septiembre al 31 de octubre.

Las clases se impartirán los sábados de 9:00 a 14:00 horas, con cupo limitado a 20 personas por grupo. Debido a la demanda, la UTCJ analiza habilitar también jornadas dominicales.

La Dirección de Vinculación informó que las inscripciones permanecen abiertas y cierran un día antes del inicio de cada módulo, por lo que para los cursos que comienzan el 26 de septiembre el registro concluirá el día 25.

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