Llegará programación del FICH y FAN 2026 a Juárez y Chihuahua

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Los festivales se realizarán del 2 al 18 de octubre, con teatro, conciertos, circo, arte interdisciplinario y bazares culturales.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Cultura presentó la programación del Festival Internacional del Estado de Chihuahua y del Festival de Arte Nuevo, que tendrán actividades en las ciudades de Chihuahua y Ciudad Juárez del 2 al 18 de octubre.

La cartelera contempla la participación de más de 100 artistas chihuahuenses, además de espectáculos teatrales, circenses, conciertos, arte interdisciplinario, bazares culturales y actividades abiertas al público.

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En Ciudad Juárez se contempla la presentación estelar del cantante colombiano Esteman en el Centro Cultural Paso del Norte, como parte de la programación del Festival Internacional del Estado de Chihuahua.

El Gobierno del Estado también anunció la colaboración con el Ayuntamiento de Chihuahua para la realización del Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua, que se llevará a cabo del 5 al 12 de octubre en la capital.

La secretaria de Cultura, Alejandra Enríquez Gutiérrez, señaló que la coordinación entre niveles de Gobierno permitirá ampliar el alcance de los festivales y fortalecer la calidad de las actividades programadas.

La funcionaria destacó que estos encuentros buscan poner en valor el talento de las y los artistas de Chihuahua, mediante recursos materiales, humanos y espacios de presentación en ambas ciudades.

Entre las actividades programadas, del 7 al 11 de octubre se instalará en el centro comercial Paseo Central, de la ciudad de Chihuahua, un mercado cultural con escultura, pintura, fotografía y zonas interactivas.

El 8 de octubre, a las 20:00 horas, se ofrecerá un concierto de la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua en la Sala de Ensayos de la agrupación.

La obra “Las Meninas” se presentará el 16 de octubre a las 20:00 horas en el Teatro de Cámara Fernando Saavedra, como parte de la oferta escénica del festival.

Un día después, el 17 de octubre, a las 19:00 horas, se presentará el espectáculo circense “Motel Cactus” en Quinta Carolina.

La programación también incluye la presentación del grupo Rock Jude Fest en el Centro Cultural Paso del Norte, el domingo 18 de octubre a las 20:00 horas.

La Secretaría de Cultura invitó a la ciudadanía a consultar la programación completa del FICH y del FAN en sus redes sociales oficiales y en los canales de difusión del festival.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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