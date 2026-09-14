Aplica Secretaría de Salud más de 430 vacunas en jornada de fin de semana

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La jornada se realizó en tres plazas de Ciudad Juárez; de enero a la fecha se han inmunizado 18 mil 061 personas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado aplicó 436 dosis del Esquema Nacional de Vacunación durante una jornada realizada el fin de semana en distintas plazas de Ciudad Juárez.

La campaña tuvo como objetivo ampliar la cobertura de inmunización entre la población y acercar vacunas a sectores de la ciudad con alta afluencia de familias.

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Las jornadas se llevaron a cabo en Plaza Las Torres, Mi Plaza Libramiento y Mi Plaza Talamas, donde personal de salud atendió a personas interesadas en completar o actualizar sus esquemas de vacunación.

De acuerdo con la dependencia, las vacunas más solicitadas fueron contra hepatitis B, TD, que protege contra tétanos y difteria, así como SRP, también conocida como triple viral, contra sarampión, rubéola y parotiditis.

Durante la actividad también se aplicaron dosis de DTP, TDPA, neumococo y vacuna hexavalente, esta última dirigida a la inmunización de menores de edad.

La responsable del Programa de Vacunación, Karla Villegas, informó que la campaña se realiza en coordinación con la Cámara Nacional de Comercio, como parte de una estrategia para acercar los servicios preventivos a la ciudadanía.

De enero a la fecha, estas acciones han permitido inmunizar a 18 mil 061 personas en Ciudad Juárez, según el reporte presentado por la Secretaría de Salud.

La dependencia estatal llamó a la población a mantenerse atenta a las próximas jornadas de vacunación, que continuarán en diferentes sectores de la ciudad.

Salud estatal reiteró que la vacunación forma parte de las medidas preventivas más importantes para reducir riesgos de enfermedades y proteger especialmente a niñas, niños, adultos mayores y personas con factores de vulnerabilidad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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